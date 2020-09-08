Ruanda Hakkında Bilgiler; Ruanda Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Her ülkenin olduğu gibi Ruanda ülkesinin de kendine özgü bayrağı bulunmaktadır. Ruanda bayrağı günümüzdeki hali ile 25 Kasım 2001 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bayrağı açık mavi, sarı ve yeşil renklerin hakim olduğu bir bayraktır. Bunlar dışında 24 ışını bulunan güneşten oluşmuştur. Bayrağın üst kısmı yatay şerit halinde oluşturan renk mutluluğu be barışı simgelemektedir. Bayrağın alt kısmındaki iki yatay şerit ise sarı renklerden oluşarak ekonomik kalkınmayı sembolize etmektedir. Diğer yeşil renk ise kaynakların dengeli kullanımını ifade eder.



Ruanda Nerededir?



Ruanda ülkesinin resmi adı Ruanda Cumhuriyetidir. Ruanda Cumhuriyeti Afrika kıtasında, orta bölümün doğu kısmında yer almaktadır. Denize kıyısı bulunmayan tek ülke Ruanda ülkesidir. Ülkenin sınırında bulunan komşuları Uganda, Tanzanya, Burundi ve bir kısmı da Kivu Gölüdür. Bu ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyetini oluşturmaktadır.



Ruanda ülkesinin eski ismi Kwanda'dır. Anlamı ise büyümek gelişmek manasına gelmektedir. Ülkenin yapısı engebelidir. Bu nedenle Ruanda ülkesi bin tepeli ülke olarak da adlandırılmıştır.



Ruanda'nın Nüfusu Ne Kadar?



Ülke toplam olarak 893 kilometre sınırın 290 kilometresi Burundi, 217 kilometresi Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 217 kilometresi Tanzanya ve 169 kilometresi Uganda ile oluşmuştur. Ruanda ülkesinin nüfusu 10.515.973 olarak bilinmektedir. Bu nüfus güncel olarak belirlenmiştir. Son yıllarda yapılan tahmini nüfus ise 12.187.400 olarak tahmin edilmektedir. Ülkenin nüfus yoğunluğu 433 kişi/km2 ile Afrika ülkeleri arasında en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ülke konumundadır.



Ruanda ülkesi genç nüfusa sahiptir. Ülke içerisinde yüzde altmışlık kısım 0 ile 24 yaş aralığındadır. Ülkenin sadece yüzde ikilik kısmı 65 yaş ve üzeridir. Ülkenin nüfusunun çoğunluğu ise Kigali'de yaşamaktadır.



Ruanda'nın Başkenti neresidir?



Ruanda ülkesinin özellikle yüksek kesimleri buradaki özel ekolojik sistemin etkisi ile birlikte yaban hayatı ve bitki örtüsüne sahiptir. Bu ortamın oluşmasının başlıca nedenleri nemli, sisli ve tropikal iklime sahip olmasıdır. Ülkenin orta kesiminde ise genellikle tarımsal faaliyetler gerçekleşmektedir. Sıcak ve kurak doğu bölgesi ise çim, ağaçlık ve ovaların bulunduğu bölgedir. Ayrıca bu bölgede bataklıklar ve göllerde yer almaktadır. Ülkenin başkenti ise Kigali'dir. Ayrıca ülke içerisindeki nüfusun büyük çoğunluğu başkent olan Kigali'de yaşamaktadır.



Ruanda'nın Para Birimi Nedir?



Ruanda Cumhuriyeti Ülkesinin para birimi Ruanda Frangı'dır. Ruanda Frangı para biriminin kodu ise RWF olarak gösterilmektedir. Ayrıca Ruanda Frangı para birimi için Fr sembolü olarak kullanılmaktadır. Ruanda Frangı 100 centimes birimine bölünmektedir.



Ruanda ülkesi ekonomik yönden gelişememesinde bazı faktörler oldukça etkilidir. Bu faktörlerden birisi nüfus yoğunluğunun yüksek düzeyde olması ve bireysel tarım arazisinin az olmasıdır. Tarım arazilerinin az olmasına rağmen ön planda tutulması ekonominin gelişememesinde önemli faktörlerden birisidir. Ayrıca ülkede hizmet ve sanayi sektörleri oldukça azdır.



Ruanda'nın Resmi Dili Nedir?



Ruanda Cumhuriyeti ülkesi Belçika sömürgesi olması nedeniyle Fransızca kullanılmaktadır. Bağımsızlıklarını ilan etmelerinden sonra da Fransızca kullanılmaya devam etmiştir. Bunun dışında ülkenin yüzde seksen sekizi ana dil olarak Kinyarwanda dilini kullanmaktadır. Bu iki dil ülkenin resmi dilleri arasında yer alır. Ek olarak ülke içerisinde Tanzanya ve Uganda'dan gelen mültecilerin nüfusa katılmaları ile birlikte 1994 yılında İngilizce dili de resmi diller arasına katılmıştır.



Ruanda İle Türkiye Arasında Saat Farkı Nedir?



Türkiye ile Ruanda ülkesi arasında 1 saat zaman farkı bulunmaktadır. Türkiye Ruanda ülkesine göre 1 saat ileridedir.