MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ruanda soykırımının sorumlularından Karemera öldü
ABONE OL
02.09.2020 - 16:33 | | AA

Ruanda soykırımının sorumlularından Karemera öldü

Dokuz yıldır müebbet hapis cezası çeken eski İçişleri Bakanı, Senegal'deki cezaevinde 69 yaşında öldü.

Ruanda soykırımının sorumlularından Karemera öldü

Ruanda'da 1994'te Tutsiler ile ılımlı Hutuların katledilmesinde yönetici rol oynayan ve ömür boyu hapse mahkum edilen dönemin geçici hükümetinin İçişleri Bakanı Edouard Karemera, Senegal'de hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan ve mahkumun avukatlarına dayandırılan haberlere göre, 69 yaşındaki Karemera, pazartesi günü doğal nedenlerle başkent Dakar yakınlarındaki Sebikotane cezaevinde yaşamını yitirdi.

Tanzanya'nın Arusha kentinde Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTR) tarafından yargılanan Karemera, 1994'te Tutsiler ile ılımlı Hutuların katledilmesinde yönetici rol oynadığı gerekçesiyle 2011'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Karemera, soykırımda rolleri olduğu gerekçesiyle yargılanan ve aralarında kendisi gibi ömür boyu hapse mahkum edilen Mathieu Ngirumpatse'nin de olduğu 3 kişiyle, 2017 Aralık'ta Senegal'in başkenti Dakar yakınlarındaki Sebikotane cezaevine nakledilmişti.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

    Meis Adası'ndaki Yunan askerleri böyle görüntülendiAntalya'nın Kaş ilçesine 2 km uzaklıktaki Meis Adası teleobjektifiyle görüntülendi. Yunanistan'a ait askerlerin bölgede görüntülendiği dikkat çekerken özellikle askeri bir aracın yüksek bir tepeye çıktığı belirtilirken, tepeden inerken ise Yunan bayrağı altındaki bir noktaya ilerlediği bildirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    CHP'li belediyenin ağaç katliamını gözyaşlarıyla anlattı!

    CHP'li belediyenin ağaç katliamını gözyaşlarıyla anlattı!

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    Kırklareli'nde kuruyan derede balık ölümleri yaşanıyor

    Kırklareli'nde kuruyan derede balık ölümleri yaşanıyor

    Sıradaki Haber