MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ruhani: ABD'de seçimleri kimin kazanacağı bizim için önemli değil!
ABONE OL
04.11.2020 - 11:45 | | AA

Ruhani: ABD'de seçimleri kimin kazanacağı bizim için önemli değil!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD başkanlık seçimlerini kimin kazanacağının önemli olmadığını ve planlamalarını ona göre yapmadıklarını söyledi.

Ruhani: ABD'de seçimleri kimin kazanacağı bizim için önemli değil!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD başkanlık seçimlerini kimin kazanacağının önemli olmadığını ve planlamalarını ona göre yapmadıklarını söyledi.

Başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimleri ve ülkedeki ekonomik sorunlarla ilgili açıklama yaptı.

ABD'de iş başına gelecek yeni hükümetin izleyeceği politika ve yöntemin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Ruhani, "ABD'de kimin kazanacağı bizim için önemli değil. ABD'nin son seçimi birçok açıdan ibret vericiydi ve bunun detaylarına girmek istemiyorum. ABD yaptırımları bir kenara bırakıp saygı gösterirse bizim şartlarımız da değişir. Tehdit yerine ikram ve hürmet olursa şartlar farklı olur. Bizim için önemli olan ilkesel hareket, yöntem ve siyasettir. Şahıs ve partilerin bizim için önemi yoktur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yasalara uymasını, çok yönlü uluslararası anlaşmalara dönmesini ve İran halkına saygı göstermesini istediklerini kaydeden Ruhani, "ABD'de kim olursa olsun yaptırım uygulamak yerine saygı göstermesini istiyoruz. Ekonomiyle ilgili ABD' seçimlerinde kimin kazanacağından bağımsız olarak planlama yaptık. Petrol dışı ihracat ve üretime dayanarak hesap yaptık. ABD geçmişten ders alır ve farklı bir yol izlemesi gerektiğini anlarsa çok iyidir." diye konuştu.

 

Trump'ın "zafer konuşmasını" Ali Çınar yorumladı!ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi, 'Bu seçimi kazandık' dedi. Beyaz Saray'daki o açıklamayı Dış Politika Analisti Ali Çınar, CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İş yerinde uyuşturucu satarken yakalandı!

İş yerinde uyuşturucu satarken yakalandı!

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Ümit Yaşar Oğuzcan kimdir, ne zaman öldü? İşte Ümit Yaşar Oğuzcan eserleri...

Ümit Yaşar Oğuzcan kimdir, ne zaman öldü? İşte Ümit Yaşar Oğuzcan eserleri...

Sıradaki Haber