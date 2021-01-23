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23.01.2021 - 14:23 | | AA

Ruhani: En az 5-6 ay daha sağlık protokollerine uymaya devam etmeliyiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılama çalışmalarının sağlıklı işleyebilmesi için halkın en az 6 ay daha önlemlere dikkatle uyması gerektiğini söyledi.

Ruhani: En az 5-6 ay daha sağlık protokollerine uymaya devam etmeliyiz

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgınla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'un son dönemde özellikle gençler üzerinde etkisini artırdığını ve bunun ilerleyen zamanlarda büyük sorunlara yol açabileceğini belirten Ruhani, vakalardaki düşüş eğilimine rağmen halkın alınan önlemlere uymaya devam etmesini istedi.

Bu ay içinde ülke genelinde aşılama çalışmaların başlatılması için çabaladıklarını kaydeden Ruhani, "En azından 5-6 ay daha aşılama sürecinin gerçekleşebilmesi için sağlık protokollerine uymaya dikkatle devam etmeliyiz." dedi.

Ülkesinin 3 farklı aşı üzerinde çalıştığını aktaran Ruhani, yabancı aşıların temin edilmesi için de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Ruhani, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının onay verdiği aşıların ilk partisinin gelecek haftalarda ülkeye ulaşacağını ve aşılamanın hazırlanan programa göre başlayacağını söylemişti.

Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde geliştirilen ve 16,8 milyon doz satın alınan Covax aşısının da mart sonu ya da nisan ayında ülkeye gelmesi bekleniyor.

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