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28.10.2020 - 12:22 | | AA

Ruhani: Fransa Müslümanların iç işlerine müdahale etmekten vazgeçsin

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa ve Fransa'nın kardeşlik, refah ve barış iddiasında olduklarını belirterek, "Fransa ve Avrupa bu konuda doğru söylüyorsa Müslümanların iç işlerine müdahale etmekten vazgeçsin." dedi.

Ruhani: Fransa Müslümanların iç işlerine müdahale etmekten vazgeçsin

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa ve Fransa'nın kardeşlik, refah ve barış iddiasında olduklarını belirterek, "Fransa ve Avrupa bu konuda doğru söylüyorsa Müslümanların iç işlerine müdahale etmekten vazgeçsin." dedi.

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Fransa'da İslam karşıtı söylemler ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlere tepki gösterdi.

Peygambere saygısızlığın insani değerlere hakaret ve ahlakın ayaklar altına alınması olduğunu dile getiren Ruhani, "Avrupa ve Fransa kardeşlik, refah ve barışın insanlık aleminde hakim olmasının peşinde olduklarını söylüyorlar. Fransa ve Avrupa bu konuda doğru söylüyorsa Müslümanların iç işlerine müdahale etmekten vazgeçsin." ifadelerini kullandı.

Peygambere hakaretin "sanat" olmadığını ve bunun şiddeti teşvik ettiğini vurgulayan Ruhani, şöyle konuştu:

"Milyonlarca Müslüman'ın ve diğer insanların hassasiyetlerini tahrik etmek sanat değildir. Sanat ve demokrasi iddiasındaki kişilerin velev ki istemeden olsa şiddeti teşvik etmeleri şaşkınlık uyandırıcıdır. Özgürlük ne zamandır ahlak dersinin iptal edilmesi anlamına geliyor? Özgürlük tüm değerlere saygı gösterildiği zaman topluma faydalı olur."

İran Cumhurbaşkanı, insanların içindeki öfkenin ve diğer tüm sorunların Batılıların Müslümanların iç işlerine müdahale ederek yaptığı zulüm ve işkencelerden kaynaklı olduğunu söyledi.

Ruhani, "Hakaret etmek ve çirkin karikatürler çizmek ahlak, demokrasi ve insanlığın bir parçası değildir. İslam dünyası, bazı yöneticilerin yanlış sözlerine yerinde ve kesin bir tepki gösterdi. Bu İslam aleminin daima Peygamberin yolunun takipçisi olacaklarını gösteriyor. Vahdet haftası derken Sünni ile Şiiler arasındaki birliği kastediyoruz. Aynı kıbleye yönelen Müslümanlar olarak yan yanayız." dedi.

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