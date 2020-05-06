Ruhani: 'Silah ambargosu kalkmazsa bunun sonuçları ağır olur'

İran devlet televizyonuna göre Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Amerikalılar silah yaptırımının kalkmasına karşı çıkıyor. ABD yönetimi şunu iyi bilmelidir ki, silah ambargosunun kalkması nükleer anlaşmanın bir şartıdır. Eğer silah ambargosu kalkmaz ise bunun sonuçları ağır olur." dedi.

Ruhani, silah ambargosunun kaldırılmaması durumunda Tahran yönetiminin atacağı adımlara ilişkin ayrıntı vermezken, "Bu konuda neler yapacağımızı P5+1 ülkelerinin liderlerine gönderdiğim mektubun son paragrafında belirttim. Onlar bunun sonucunun ne kadar ağır olacağını biliyor." ifadelerini kullandı.

İRAN'A SİLAH AMBARGOSUNUN TARİHÇESİ

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın 2006'da uranyum zenginleştirme faaliyetini başlatması sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'a birtakım yaptırım kararı aldı. Tahran yönetimine nükleer faaliyetlerini durdurma çağrısının yapıldığı 31 Temmuz 2006 tarihli 1696 sayılı kararda, İran'a nükleer başlıklı füzeye ulaşabileceği her türlü ürünün satışı yasaklandı. Aynı yıl 23 Aralık'ta alınan 1737 sayılı kararla önceki karar vurgulandı ve söz konusu alanlarda İranlı öğrencilere eğitim yasağı getirildi. 24 Mart 2007'deki 1747 sayılı kararda ise ağır silahların satışı durduruldu. Türkiye ve Brezilya'nın ret oyu kullandığı 9 Haziran 2010'daki 1929 sayılı kararda ise var olan yasaklara askeri silahların satışı da eklendi.

BMGK'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran'ın, 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmada, İran'a uygulanan "tank, zırhlı savaş araçları, ağır topçu sistemleri, savaş uçakları, saldırı helikopterleri, savaş gemileri, füzeler veya füze sistemleri" gibi silahlara getirilen yasakların 5 yıl sonra 18 Ekim 2020'de kaldırılmasına ilişkin bir madde yer alıyor.