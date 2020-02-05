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05.02.2020 - 19:16 | | AA

Ruhani'den ABD'ye net mesaj: İran teslim olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, özgür bir ortamda müzakere etmek istediklerini ancak ABD'nin "zalimce" bir müzakereyle kendilerini teslim almaya çalıştığını söyledi.

Ruhani'den ABD'ye net mesaj: İran teslim olmayacak

 

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen yılın kitabının belirlendiği ödül programında yaptığı konuşmada, ABD ile müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran ile ABD arasındaki gerginlikte haklı olduklarını savunan Ruhani, "Mantığımızın hakim olduğu özgür bir ortamda müzakere etmek istiyoruz. Çünkü biz haklıyız. Onlar (ABD) ise zalimce, eşitlikten uzak ve izzeti olmayan bir müzakere ile bizi teslim almak istiyor. İran teslim olmayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin istediği şeyin sadece İran için değil "tüm yöneticiler, hükümetler, devletler ve cumhurbaşkanları için imkansız" olduğunu savundu.

Ülke ekonomisine ilişkin de Ruhani, petrole bağlı olmayan ekonominin ve enflasyon oranlarının önceki yıla göre daha iyi olacağını öngördüklerini vurguladı.

Ruhani, ABD'nin saldırı tehditleriyle ilgili ise "Düşmanlarımız kültürün bizim için ne kadar değerli olduğunu bildikleri için tehdit edecekleri zaman 52 tarihi ve kültürel noktayı bombalayacaklarını söylüyorlar." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İran'a ait 52 hedef belirlediklerini ve Tahran'ın muhtemel bir saldırısına karşılık bu hedefleri vuracaklarını söylemişti.

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