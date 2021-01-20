Ruhani'den nükleer anlaşmaya dönme çağrısı

Başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Donald Trump döneminin sona ermesi, Biden'ın Beyaz Saray'a çıkması ve ABD ile İran ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray'da bugün göreve başlayacak yeni yönetimden yasalara ve taahhütlere dönmelerini beklediklerini belirten Ruhani, "Beyaz Saray'da iktidara gelenlerden beklentimiz yasalara ve taahhütlere dönmeleridir. Eğer yapabilirlerse geride kalan 4 yılın kara lekelerini temizlemelerini bekliyoruz. Çünkü bazı lekeler temizlenemez durumda. Bugün top Washington sahasında. Onlar taahhütlerine uyarsa biz de uyarız. Trump öldü ve nükleer anlaşma hala sağ." ifadelerini kullandı.

ABD'nin siyasi yalnızlığının Trump'ın mirası olduğunu savunan Ruhani, şöyle konuştu:

"Beyaz Saray'a yeni gelenler geçmişte yaşananlardan ibret almalıdır. Yönetimi bugün sona eren kişi politika bilmiyordu. İşi gökdelen yapmaktı ve siyasete de gökdelenlerden bakıyordu. Bugün iş başına gelenler ise siyaseti biliyor. Eğer bunlar kendi imzaladıkları 2231 sayılı karara uyarsa karşılığını görürler, kararnameler yayınlarlarsa İran da yeni talimatlar verir. Taahhütlerini etkili bir şekilde yerine getirirlerse bu tarafta da taahhütlere güçlü bir bağlılık görürler."

Biden yönetiminin adım atması halinde sorunları çözmeye hazır olduklarını yineleyen Ruhani, "Sorunlar süratle çözülebilir. Kesinlikle hukuki açıdan hiçbir karmaşıklık yok. 'Tüm taahhütlerimizi uygulayacağız desinler'. Biz de bir saat içinde tüm taahhütlerimizi uygularız. Elbette irade ve samimiyet varsa olur, yoksa önemli değil biz işimize bakarız." görüşlerini paylaştı.

"Bugün Trump'ın kara defteri sonsuza kadar kapanıyor." diyen Ruhani, Washington'daki güvenlik önlemlerine de değinerek şunları kaydetti:

"Yeni başkanın görevi devralacağı Washington DC askeri bir kışlaya dönmüş halde. Tüm bu silahlı askerler şehrin güvenliğini sağlamaya çalışıyor. ABD toplumunda meydana gelen kutuplaşma Trump'ın baskıcı ve acemice icraatlarının bir sonucudur. Beyaz Saray'ın yeni sakinleri, yasalara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına dönmelidir. Onlar samimi bir şekilde yasalara uyarsa, doğal olarak biz de tüm taahhütlerimizi yerine getiririz. Dünya ve halkımız çok iyi anladı ki; ekonomik terörizm siyaseti yüzde 100 yenilmiştir."

"Bugünün İran devriminin başarıya ulaştığı gün olduğunu" belirten Ruhani, "Baskı ve sömürüye karşı galip geldiğimiz gibi bu yıl da maksimum baskı ve ekonomik terörizme karşı zafer kazandık. Hicri Kameri takvime göre 1399'da zorba bir zalim devrildi. Bugün de Hicri Şemsi takvime göre 1399'da başka bir zorbanın dönemi sona erdi. Bu zorba, 4 yıllık yönetiminde kendi halkı ve dünya için zulüm, fesat ve sorunlardan başka bir eser bırakmadı." değerlendirmesini yaptı.