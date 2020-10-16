Rum Kesimi’nden yaptırım çabası!

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin liderlerini bir araya getiren Brüksel Zirvesi dün başladı. Bugün sona ermesi planlanan zirvede, Brexit sonrası AB-İngiltere ilişkilerinin yanı sıra küresel iklim değişikliği ele alınacak. Ağırlıklı olarak iç politika ile bütçe konularının ele alındığı sonbahar zirvesinin gündeminde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve bu konuda yapılan aşı çalışmaları da yer alıyor.

İki günlük zirvenin ilk oturumunda, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla birlikte Londra ile Brüksel arasındaki ilişkilerin yeni çerçevesi ele alınıyor. Zirve öncesi İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ursula Von der Leyen’in katılımıyla üçlü konferans düzenleyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB ile İngiltere arasındaki ilişkilerin geleceğini şekillendirecek müzakerelere ivme kazandırmaya çalıştı. AB dönem Başkanlığını üstlenen Almanya’nın Şansölyesi Angela Merkel de, AB’nin İngiltere ile anlaşma niyetinde olduğunu söyledi. İklim değişikliği konusunu da ele alacak olan liderler, sera gazı salımını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında düşürmeyi hedefliyor. Hatta 2050 yılına kadar da iklime zararsız bir kıta oluşturma hedefini ortaya koymuş durumdalar.

Aralık’a kalacak

Zirvenin ikinci günündeyse liderler, dış politikaya ağırlık vermeyi hedefliyor. Ağırlıklı olarak AB-Afrika ve AB-Rusya ilişkilerini ele alacak olan liderler, Türkiye konusunu Aralık 2020’de düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi’ne bırakmayı hedefliyor. Ancak Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan, zirvenin ikinci gününde Türkiye konusunu gündeme getirmeyi planlıyor. Antalya Limanı’nı terk ederek Türkiye’nin kıta sahanlığında araştırmalarına devam eden Oruç Reis’in faaliyetlerini provokasyon olarak niteleyen Rum Kesimi ile Yunanistan, Türkiye’nin bölgede gerilimi artıran adımlar attığını ileri sürerek Ankara’ya yönelik yaptırımların gündeme gelmesini talep ediyor.

Ancak Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye’nin atmış olduğu bu adımın yaptırım gerektirecek bir hareket olmadığını açıkladı. Toplantı öncesi basın mensuplarına konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Türkiye’nin Oruç Reis kararının rahatsız edici olduğunu ifade etti ancak yaptırım konusunun gündemde olmadığına dikkat çekti.

Milliyet’e konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel’e yakın kaynaklar, AB liderlerinin Türkiye konusunu 1-2 Ekim tarihinde ele aldıklarını, Michel’in de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sıklıkla görüştüğünü hatırlattı. Aynı kaynaklar, Rumların kaygılarını anlayışla karşıladıklarını ancak Türkiye’ye yaptırım uygulama gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade etti. Aralık ayında düzenlenecek olan zirvede AB-Türkiye ilişkilerinin tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirileceğini ifade eden söz konusu kaynaklar, Türkiye’nin o tarihe kadar Doğu Akdeniz’de sergileyeceği tutumun önem teşkil ettiğini ifade etti.

Apar topar zirveyi bıraktı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle AB Liderler Zirvesi’nden apar topar ayrıldı. Konuya ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaşan von der Leyen, kendisinin Kovid-19 testinin negatif çıktığını bildirdi. Ön ofiste görev yapan ekibinden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisinin kendisine aktarıldığını kaydeden von der Leyen, “Tedbir için hemen AB Konseyi’nden ayrılarak karantinaya gireceğim” dedi.