Rum lideri Anastasiadis, KKTC'nin yeni CumhurbaÅŸkanÄ± Tatar'Ä± tebrik etti

Anastasiadis, Twitter hesabÄ±ndan TÃ¼rkÃ§e olarak da yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "KÄ±brÄ±s TÃ¼rk toplumunun yeni lideri olarak SayÄ±n Ersin Tatarâ€™Ä± seÃ§me kararÄ±na tamamen saygÄ± gÃ¶sterilmektedir. SayÄ±n Ersin Tatar'Ä± tebrik ederim ve en kÄ±sa zamanda birbirimizi tanÄ±ma amacÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmemizi bekliyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â

Rum liderin, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:Â

"BM Genel Sekreteri'nin en kÄ±sa zamanda KÄ±brÄ±s sorununun BM kararlarÄ±, GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ± ve Ã¼yesi olduÄŸumuz ve olmaya devam edeceÄŸimiz AB'nin ilke ve deÄŸerleri temelinde Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in yeni bir giriÅŸimde bulunmasÄ± ile ilgili ifade edilmiÅŸ niyetine hemen cevap verme konusundaki hazÄ±r ve kararlÄ± olduÄŸumu temin etmek istiyorum. SayÄ±n Tatar'Ä±n da aynÄ± iradeyi gÃ¶stereceÄŸini Ã¼mit etmek istiyorum."Â

KKTC'de dÃ¼n yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ikinci turunda, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayÄ± Ersin Tatar oylarÄ±n yÃ¼zde 51,69'unu alarak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.

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