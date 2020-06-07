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07.06.2020 - 17:23 | | AA

Rus ajanlar her şeyi itiraf etti

Libya'da yakalanan Rus ajanlar, Yevgeni Prevogen’in sahibi 'Vlevsky Astrov' için çalıştıklarını ve Seyfülislam Kaddafi ile birçok kez görüştüklerini anlattı.

Rus ajanlar her şeyi itiraf etti

Libya'da yakalanan Rus ajanlar Maxim Shogali ve Samer Suefan'ın ülke topraklarında yaptıkları faaliyetleri ve hedefleri kamuoyuna duyuruldu.

Libya hükümetince yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, iki ajanın da Yevgeni Prevogen’in sahibi bulunduğu “Vlevsky Astrov” şirketinde çalıştıkları ve Libya’daki askeri ve ekonomik durum hakkında üslerine raporlar hazırladıklarının belirlendiği kaydedildi.

Ajanların, Libya adaleti tarafından aranan Seyfülislam Kaddafi ile birden fazla kez görüştüklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Astrov şirketinin, Libya’da olası seçimi Rusya’ya yakın isimlerin kazanması için çalışmalar yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ajanlara yardım eden 'Alexander Prokofiev' ve 'Konstantin Alexander' adında iki ajanın daha olduğu yapılan soruşturmada anlaşıldı. Finansal işlemleri yapabilmek için sahte şirket mühürleri düzenlediler. Önümüzdeki günlerde yapılacak seçimleri etkilemek ve bilgi toplamak için Libyalıları işe alamaya başladılar.

Ajanların cep telefonları, bilgisayarları ve yapılan aramalarda ele geçirilen belgelerde, Libya'da bir Rus askeri üssü kurulmasını sağlamak, ABD'nin üs kurmasını engellemek ve Libya petrolleri ile doğal gaz endüstrisini kontrol etmek gibi stratejik çalışmalar yaptıkları belirlendi."

Söz konusu ajanların, Temmuz 2019’da Libya hükümeti güvenlik güçlerince yakalandığı duyurulmuştu.

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