Rus heyet geliyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türkiye ekibi ile görüşecek heyet, Türkiye ve Rusya arasında yaşanan Sirte krizine çözüm bulmak için bir kez daha bir araya gelecek. Heyetlerin uzlaşı sağlaması durumunda, önümüzdeki süreçte bakanlar düzeyinde görüşme gerçekleşecek. Türkiye’nin, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Sirte kentine operasyon hazırlığının teknik heyet görüşmelerine hız kazandırdığı belirtiliyor.

Rusya’dan diplomatik ve askeri yetkililerden oluşan teknik heyet 13 - 14 Haziran’da Türk mevkidaşlarıyla görüşmüştü. Bu görüşmelerde Sirte başlığında tıkanıklık yaşanması sonucu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Türkiye ziyareti ertelenmişti.