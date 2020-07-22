Rus heyet ile Libya mesaisi

Verşinin’in başkanlığındaki diplomatik ve askeri heyet, Türkiye ve Rusya arasında yaşanan Sirte krizine çözüm bulmak için bir ay sonra tekrar Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türkiye ekibi ile masaya oturdu. Türkiye’den bir heyetin Moskova’ya gitmesi beklenirken Rus heyetin gelmesi dikkati çekti. Dışişleri Bakanlığı’nda, Rusya’nın bu kararının arkasında, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’in meşru kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Sirte operasyonu hazırlığının Rus heyetini de, “hızlanmak” konusunda harekete geçirdiği görüşü hakim. Rusya’dan teknik bir heyet 13-14 Haziran’da Türk mevkidaşlarıyla görüşmüş, ancak Sirte ve ateşkes koşulları başlıklarında tıkanıklık yaşanmıştı. Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Türkiye ziyareti sürpriz şekilde ertelenmişti. Rus heyetle Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen dünkü görüşme yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Görüşmenin bugün sabah saatlerinde de devam edeceği öğrenilirken, Rus heyetin öğle saatlerinde Türkiye’den ayrılması bekleniyor.

Haziranda yapılan görüşmelerdeki en önemli tıkanıklık ateşkes şartları konusunda yaşanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda somut bir yol haritası belirlenmeden verilecek ateşkes kararının kalıcı olamayacağını belirtmişti.