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08.02.2021 - 07:00 |

Rus ve Çin aşılarını üretmek istiyoruz

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Rusya’nın Kovid-19 aşısı Sputnik V ve Çin menşeli aşıları Avrupa Birliği’nden (AB) gerekli onayı alması durumunda, ülkesinde üretilmesi için çalışılacağını bildirdi.

Rus ve Çin aşılarını üretmek istiyoruz

Kurz, Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu iki ülkenin Kovid-19 aşılarının izin alması  durumunda, Avusturya’nın uygun firmaların üretim imkanlarını Çin ve Rus aşısı için kullanması yönünde kesinlikle girişimde bulunacağını belirtti.

Kurz, Avrupalıların aşıya ulaşmasında yaşanan iki temel sorunun, aşıların dağıtımında yaşanan aksaklıklar ve Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) izin sürecinin hem çok yavaş hem de çok bürokratik ilerlemesi olduğunun altını çizdi.

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