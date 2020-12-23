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23.12.2020 - 13:05 | | AA

Rusya 2 Kolombiyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya, Kolombiya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya 2 Kolombiyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kolombiya Büyükelçisi Alfonso Pedro Lasaro'nun Bakanlığa çağırıldığı, Rusya’nın Bogota Büyükelçiliğindeki 2 diplomatın ülkeden gönderilmesinin protesto edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu adım, Rusya ile Kolombiya arasındaki geleneksel dostane ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin ruhuna uymuyor. Mütekabiliyet ilkesinden yola çıkarak Rus tarafı Moskova'daki Kolombiyalı 2 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti." ifadesi kullanıldı.

Dün Kolombiya, Rusya'nın Bogota Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomattan ülkede "uygunsuz faaliyetler" içinde olduklarını öne sürerek ülkeyi terk etmesini istemişti.

2 kişiyi öldürdüğü o dehşet anları kameradaAntalya'nın Aksu ilçesinde İsmail Yılmaz'ın 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladığı anlara ilişkin görüntüler, olaydan 4 ay sonra ortaya çıktı. 4 kez ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan İsmail Yılmaz, işlediği cinayet ile yaralama suçunun ardından bir markete gidip aldığı dondurmayı yedikten sonra jandarmaya teslim olmuştu.
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