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12.09.2020 - 15:54 | | DHA

Rusya açıkladı! Çarpışma tehlikesi...

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos bugün yaptığı açıklamada, enkaza dönen bir ABD uydusunun Uluslararası Uzay İstasyonu’yla (ISS) çarpışma riski olduğunu ve bu sebeple ISS’in yörüngesinin yeniden düzenlenebileceğini açıkladı.

Rusya açıkladı! Çarpışma tehlikesi...

Roscosmos, “14 Eylül 2020 Pazartesi, Moskova saatiyle 02.23'te, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 'uzay enkazı olarak adlandırılan’ BRICSat-2 uydusuna yaklaşması bekleniyor” açıklamasını yaptı. Olası bir çarpışma riskini değerlendiren uzmanlar, yörünge değiştirmek için yapılması planlanan manevranın, 14 Eylül 2020 Moskova saatiyle 00.00 ile 01.00 arasında öngörüldüğünü ifade etti.

Roscosmos, ABD Donanması tarafından işletilen deneysel bir iletişim uydusu olan BRICSat-2'nin 2019 yılında SpaceX'in Falcon Heavy roketi tarafından yörüngeye fırlatıldığını belirtti.

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