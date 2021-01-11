Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölgede ekonomik bağlantıların inşa edilmesi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesine yönelik imzaladığı bildiride, her üç devletin başbakan yardımcılarından oluşan ortak çalışma grubu kurulmasının taraflarca desteklendiği belirtildi.

Çalışma grubunun 30 Ocak 2021'e kadar ilk toplantısını yapacağı kaydedilen bildiride, demir yolu ve kara yolu bağlantılarının sağlanması konusu öncelikli olmak üzere, bu toplantıda ana faaliyet alanlarının listesi oluşturulacak. Bu faaliyet alanlarının diğer unsurları her üç devlet arasında varılacak mutabakat ile belirlenecek.

Çalışma grubu eş başkanlarının alt gruplarda çalışacak uzmanlar listesini onaylayacağı kaydedilen bildiride, bu alt grupların, çalışma grubu toplantısından sonra bir ay içinde proje listesini oluşturarak sunacağı kaydedildi.

Bildiride, "Çalışma grubu, 1 Mart 2021 tarihinden önce, Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden gerçekleştirilen uluslararası taşımacılığın, aynı şekilde Azerbaycan ve Ermenistan topraklarından geçmesini gerektiren ve iki ülke tarafından yapılan taşımacılığın yürütülmesi, güvenliği için gerekli olan yeni ulaştırma altyapısının restorasyonu ve inşasını içeren faaliyetlerin bir listesini ve programını taraflara, en üst düzeyde onaylanması için sunacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ALİYEV BİLDİRİNİN BÖLGE İÇİN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı ikili görüşmede, imzalanan ortak bildirinin önemine işaret ederek, "Azerbaycan, 30 yıl aradan sonra Ermenistan üzerinden ulaşım yoluyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile bağlantı kuracak." ifadesini kullanmıştı.

Ermenistan'ın da Azerbaycan topraklarından Rusya ve İran'a demir yolu üzerinden erişime sahip olacağını belirten Aliyev, "Azerbaycan olarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üzerinden Türk pazarına erişebileceğiz. Aynı zamanda Türkiye-Rusya arasındaki demir yolu bağlantısı da sağlanacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.