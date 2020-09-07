Rusya ile Avrupa atışması

Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni’nin zehirlendiğinin ortaya çıkmasının ardından, Batı ülkeleri arasında Rusya’ya karşı olası yaptırımlarla ilgili tartışmalar sürerken, olay ile Batı ve Rusya arasında söz düellosu yaşanıyor.



Navalni’nin tedavisine ev sahipliği yapan Almanya’nın NATO müttefiklerini zehirlenmeyle ilgili bilgilendirmesinin ve bu olayın olası sonuçlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunmasının ardından ilk tepki Washington’dan geldi. ABD Başkanı Donald Trump, cuma günkü basın toplantısında “Henüz bize bir kanıt ulaşmadı ama konuyla ilgileneceğim” ifadesini kullandı. “Bunun trajik, korkunç ve yaşanmaması gereken bir olay olduğunu düşünüyorum” diyen Trump, Almanya’nın, Navalni’nin zehirlendiğini duyurduğunu ve “bu doğru ise çok öfkeleneceğini” vurguladı.



Avrupa Birliği (AB) düzeyinde ise Rusya’ya karşı olası yaptırımlar üzerinde tartışmalar devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Fransız mevkidaşi Yves Le Drian, yaptıkları ortak açıklama ile Moskova’dan, “Rus muhalefetinin bir temsilcisine yönelik bu cinayet teşebbüsünün ve sorumlularının derhal açığa çıkarılmasını” talep etti. İki bakan ayrıca, Navalni’ye yönelik saldırının, “Demokrasinin temel prensiplerini ve siyasi çoğulculuk anlayışını çok ağır bir biçimde yaraladığını” belirtti.



Alman Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) dış politika uzmanı Norbert Röttgen ise, “Rheinische Post” gazetesine verdiği demeçte, “Ortak bir Avrupa stratejisinin olmazsa olmazı Kuzey Akım 2 projesinden vazgeçmektir” dedi. CDU’nun bir diğer önemli ismi Friedrich Merz de, bu projenin inşaatının bir süreliğine durdurulması teklifinde bulundu.



Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, aralarında NATO üyelerinin de olduğu çok sayıda Batı ülkesinde uzmanların noviçok gibi kimyasal silahlarla çalıştığı, ABD’nin bunun için pek çok patent verildiği ifade edildi. Açıklamada, Navalni olayı ile ilgili olarak, “Rusya’ya karşı düşmanca” söylemlerde bulunulduğu da vurgulanırken, Almanya’nın soruşturma konusunu savsakladığı belirtildi.