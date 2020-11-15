Rusya ile Karabağ diplomasisi sürecek

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında Karabağ’da yürütülecek çalışmaların detayları için Türk ve Rus teknik heyetlerinin görüşmelerinin ilk turu, dün Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıyla tamamlandı. Rus heyet, Türk heyetinin sunduğu ateşkesi izleme merkezinin yeri, Ermenistan’ın Azerbaycan’a iade edeceği topraklardan geri çekilme takvimi başta olmak üzere müzakere sürecini kapsayan teklifini değerlendirmek üzere Moskova’ya döndü. Değerlendirme sonrası iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin, başkentte devam etmesi bekleniyor.

Karabağ ve Suriye’deki gelişmeleri görüşmek üzere Rusya’dan 20 kişilik iki ayrı heyet, önceki gün Ankara’ya gelmişti. Heyet Ankara’daki mesaisini ikinci günde tamamladı. Rus heyet, dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen toplantıların ardından Moskova’ya döndü.

Edinilen bilgiye göre toplantıda anlaşması kapsamında, taktik ve teknik olarak kimin nerede duracağı, kaç kişi olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği gibi konular masaya yatırıldı. Türk heyet, ateşkesi izleme merkezinin yeri, Ermenistan’ın Azerbaycan’a iade edeceği topraklardan geri çekilme takvimi başta olmak üzere müzakere sürecini kapsayan bir teklif sundu. Bir sonraki heyetler arası görüşmenin tarih ve yeri, Rusya’dan gelecek yanıta göre belirlenecek.

Karşılıklı asker cenazeleri takası

Rusya’nın öncülüğünde imzalanan ve Dağlık Karabağ’daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik anlaşmanın ardından, Bakü ile Erivan dün asker cenazelerinin takasını gerçekleştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sayı vermeden, geri alınan Suşa’da hayatını kaybeden Ermeni askerlerin naaşlarının iade edildiğini açıkladı. Karşılığında Ermenistan’ın da 6 Azerbaycan askerinin cenazesini iade ettiği bildirildi.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı da, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, çatışmalarda ölen 2 bin 300 kişinin cesedinin adli tıpta incelendiğini, bazılarının kimliğinin hala tespit edilemediğini belirtti. Dağlık Karabağ yetkilileri ise çatışmalarda ölen asker sayısını bin 383 olarak açıkladı.