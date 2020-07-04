Rusya’da 19’uncu yüzyıldan kalma ahşap kilisede yangın

Rusya’nın Tomsk bölgesindeki Zorkaltsevo kasabasında bulunan 19’uncu yüzyıldan kalma ahşap bir kilisede yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangına müdahale için gelen itfaiye ekiplerinin çabaları ise sonuçsuz kaldı. Tarihi kilise, tamamen alevlere teslim oldu.
Tüyler ürperten ifadeler... 'Kana batırıp vücudumuza batırıyordu!'Eskişehir’de, sözde ‘dergah’ adıyla kurulan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiğini öne sürerek 13 milyon lira dolandırdığı belirtilen tutuklu sanık Sibel Gönül (50), avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli (25) ile tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede mağdur sıfatıyla ifade verenler, Sibel Gönül’e kurban parası, yumurta parası, seans parası adı altında binlerce lira para ödediklerini belirterek şikayetçi olduklarını söyledi.