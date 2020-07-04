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04.07.2020 - 15:14 | | DHA

Rusya’da 19’uncu yüzyıldan kalma ahşap kilisede yangın

Rusya’da 19’uncu yüzyıldan kalma tarihi ahşap kilisede yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kilise, yangında tamamen yandı.

Rusya’nın Tomsk bölgesindeki Zorkaltsevo kasabasında bulunan 19’uncu yüzyıldan kalma ahşap bir kilisede yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangına müdahale için gelen itfaiye ekiplerinin çabaları ise sonuçsuz kaldı. Tarihi kilise, tamamen alevlere teslim oldu.

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