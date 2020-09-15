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15.09.2020 - 12:28 | | AA

Rusya'da 5 bin 529 kişide daha virüs tespit edildi!

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 73 bin 849’a, ölü sayısı 18 bin 785’e yükseldi.

Rusya'da 5 bin 529 kişide daha virüs tespit edildi!

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 529 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 73 bin 849’a ulaştı. Artan günlük vaka sayısı ilk defa 27 Temmuz’daki seviyeye ilerledi.

Ülkede ölü sayısı ise 150 artarak 18 bin 785’e, iyileşen sayısı 5 bin 605 artarak 884 bin 305’e çıktı.

Rusya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,5’inde semptom görülmedi.

Diğer yandan başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 730 artarak 272 bin 523’e, ölü sayısı 13 artarak 5 bin 6’ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin (Rospotrebnadzor) açıklamasında, son 24 saatte 218 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 41 milyon 100 bini geçtiği bildirildi.

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında mevsimsel nedenlerden dolayı artış görüldüğüne işaret ederek ülkede yaz aylarında diğer ülkelerdeki gibi ikinci dalganın yaşanmadığını belirtti.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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