Rusya’da apartman bloğunda yangın: 88 daire hasar gördü

Acil Durumlar Bakanlığı'nın Krasnodar Bölge Müdürlüğü Pazar günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin alevlerin 4 bin 400 metrekarelik alanda kontrol altına alındığı ifade etti. Müdürlük şefi Oleg Volynkin basına verdiği demeçte “Toplam 88 daire hasar gördü. Sekizinci kat tamamen yandı” dedi. Yetkililer, can kaybı ve ciddi yaralanma olmadığını ve yangının dikkatsizlikten çıktığını ifade etti.