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13.09.2020 - 13:44 | | DHA

Rusya’da apartman bloğunda yangın: 88 daire hasar gördü

Rusya’nın güneyinde bulunan Krasnodar kentinde, büyük bir apartman bloğunda Pazar gecesi yerel saatle 2.15’te yangın başladı. Sabaha karşı kontrol altına alınan yangın sonrasında sekiz katlı apartman bloğunda 88 dairenin zarar gördüğü, 300 kişinin ise dairelerinden tahliye edildiği açıklandı. Yetkililer, yangında ciddi yaralanma olmadığını belirtti.

Rusya’da apartman bloğunda yangın: 88 daire hasar gördü

Acil Durumlar Bakanlığı'nın Krasnodar Bölge Müdürlüğü Pazar günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin alevlerin 4 bin 400 metrekarelik alanda kontrol altına alındığı ifade etti. Müdürlük şefi Oleg Volynkin basına verdiği demeçte “Toplam 88 daire hasar gördü. Sekizinci kat tamamen yandı” dedi. Yetkililer, can kaybı ve ciddi yaralanma olmadığını ve yangının dikkatsizlikten çıktığını ifade etti.

 

Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'taGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Kaş'ta. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılan Bakan Akar burada gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Akar, 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız' dedi. Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı da bugün Meis Adası'nda olacak.
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