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21.09.2020 - 16:06 | | İHA

Rusya'da askeri tatbikat sırasında zırhlı kamyon alev aldı

Rusya'nın Ural Bölgesi’nde Rus ordusunun bölgesel askeri tatbikatında askeri araç taşıyıcı zırhlı kamyon alev aldıktan sonra kullanılamaz hale geldi.

Rusya'da askeri tatbikat sırasında zırhlı kamyon alev aldı

Rusya Savunma Bakanlığı ülkenin birçok noktasında uluslararası ve bölgesel askeri tatbikatlara devam ediyor. Ülkenin kuzeyinde bulunan Ural Bölgesi’ne bağlı Sverdlovsk kırsal alanındaki bir askeri tatbikat sırasında Kamaz askeri zırhlı taşıyıcı kamyon alev aldı. Tatbikatın devam ettiği sırada yanmaya başlayan kamyonda bulunan 2 asker kendilerini dışarı atarken, alevlerin tank ve diğer askeri araçlara sıçramaması için yanan kamyonun önüne çelik halat bağlandı. Daha sonra bir tank tarafından çekilen kamyon, diğer askeri araçlardan uzaklaştırıldı. Tatbikat sırasında çekilen görüntüler ise sosyal medyada hızla yayılırken, Rusya Savunma Bakanlığı yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta da Astrahan bölgesinde tankçı birlikleri tarafından yapılan eğitim sırasında 3. nesil Rusya yapımı T-90A tipi askeri tank tutuşmuştu. Tank sürücüsü olan Rus askerinin vücudunda yanıklar meydana geldiği ve askeri hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirilirken, tankın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenilmişti.

 

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