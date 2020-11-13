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13.11.2020 - 16:15 |

Rusya’da AVM’den giysi çalan genç, 3’üncü kattan atladı

Rusya’da bir AVM’de çaldığı giysileri çantasına koyduğu sırada kaçmaya çalışan genç, 3’üncü kattan atladı. O anlar kameraya an be yansıdı.

Rusya’da AVM’den giysi çalan genç, 3’üncü kattan atladı

Rusya’nın Perm kentinde bulunan AVM’de giysi mağazasından çaldığı giysileri sırt çantasına koymaya çalışan genç 3'üncü kattan atladı.

Mağaza görevlisinin kendisini fark ettiğini gören genç, sırt çantasıyla kaçmaya çalıştı. İsmi açıklanmayan genç, mağazanın 3’üncü katındaki korkuluklara tırmanarak kendisini aşağıya bıraktı.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, gencin yere çakıldığı görüldü. Meydana gelen olay söz konusu kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

 

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