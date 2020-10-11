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11.10.2020 - 12:44 | | AA

Rusya'da günlük koronavirüs vaka rekoru: 13 bin 634!

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının  başlamasından bu yana son 24 saatte 13 bin 634 yeni vaka ile en yüksek günlük  rakam görüldü.

Rusya'da günlük koronavirüs vaka rekoru: 13 bin 634!

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan  açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 634 kişide virüsün tespit edilmesiyle  toplam Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 298 bin 718'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 149 artarak 22  bin 597'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 4 bin 240 artışla 1 milyon 20 bin  442'ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1’den yüzde  1,1’e çıkarken, yeni vakaların yüzde 26,3'ünde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 501  artarak 330 bin 418'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 35 artışla 5 bin 595'e  çıktı.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs  kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede dün 12 bin 846 vaka tespit edilmişti.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske  ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

 

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