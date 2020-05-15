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15.05.2020 - 15:26 | | DHA

Rusya’da karantinada sıra dışı nikah

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle üst düzey tedbirlerin uygulandığı Rusya'da sıra dışı bir nikah törenine imza atıldı. Nihah memuru, apartmanın dış cephesinden platform asansörüyle genç çiftin bulunduğu üçüncü katın balkonuna çıkarak nikah kıydı.

Rusya’da karantinada sıra dışı nikah

Rusya’nın Krasnodar kentinde, sokağa çıkma yasağına rağmen nikah tarihlerini ertelemek istemeyen bir çift, evlerinin balkonunda dünya evine girdi. Nikah memurunun, apartmanın dış cephesinden platform asansörüyle genç çiftin bulunduğu üçüncü katın balkonuna çıkması ilginç görüntü oluşturdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gelinle damadın bulunduğu balkonun balonlarla süslendiği, davetlilerin ise sosyal mesafe kuralına uyarak sokakta töreni takip ettikleri görüldü. Nikah memurunun “Sizi karı koca ilan diyorum” demesinin ardından, dışarıda toplanan kişiler alkışlarla yeni evlileri kutladı. Daha sonra genç çift gökyüzüne bir çift beyaz güvercin bıraktı.

RUSYA'DA SON DURUM

Öte yandan bugün itibarıyla 262 bin 843 corona virüs vakasının tespit edildiği Rusya’da, 2 bin 418 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Rusya’da karantinada sıra dışı nikah

1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyorÇanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor. Mayıs ayında denize batırılan kesonlar üzerine ilk bloklar Ağustos ayında konulmuştu. Aradan geçen 9 aylık sürede köprü ayakları için artık sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Yarın ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferanla katılacağı tören ile Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak ve köprü kuleleri tamamlanmış olacak. İçerisinden ana halatların geçeceği çelik kule semerlerinin montajıyla birlikte de köprü ayakları Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden 318 metre yüksekliğe ulaşılmış olacak.
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