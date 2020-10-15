Rusya'da son 24 saatte 13 bin 754 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 13 bin 754 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 354 bin 163e yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 286 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 23 bin 491e ulaştığını açıkladı.