MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Dünya Haberleri Rusya'da son 24 saatte 13 bin 754 yeni koronavirüs vakası
ABONE OL
15.10.2020 - 12:37 | | DHA

Rusya'da son 24 saatte 13 bin 754 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 13 bin 754 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 354 bin 163e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 13 bin 754 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 13 bin 754 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 354 bin 163e yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 286 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 23 bin 491e ulaştığını açıkladı.

 

İstanbul'da boz ayı paniği! Cep telefonu kamerasıyla görüntüledi...Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece’de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin ayının görüntülendiği bölgede yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ayının akıbeti merak konusu oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadir Şeker ne kadar ceza aldı, kimdir ? Kadir Şeker olayı nedir, kaç yaşında?

Kadir Şeker ne kadar ceza aldı, kimdir ? Kadir Şeker olayı nedir, kaç yaşında?

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı

Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı

Sıradaki Haber