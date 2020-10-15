15.10.2020 - 12:37 | | DHA
Rusya'da son 24 saatte 13 bin 754 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 13 bin 754 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 354 bin 163e ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 13 bin 754 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 354 bin 163e yükseldi.
Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 286 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 23 bin 491e ulaştığını açıkladı.
İstanbul'da boz ayı paniği! Cep telefonu kamerasıyla görüntüledi...Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece’de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin ayının görüntülendiği bölgede yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ayının akıbeti merak konusu oldu.