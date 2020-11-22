22.11.2020 - 13:06 | | DHA
Rusya'da son 24 saatte 24 bin 581 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 24 bin 581 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 89 bin 329'a ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 24 bin 581 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 89 bin 329a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 401 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 36 bin 179a ulaştığını açıkladı.
Otobüsün camından direk girdi, şoförü kıl payı ölümden döndüGAZİOSMANPAŞA'da kamyon dorsesine takılan kablo, bağlı bulunduğu elektrik direğini yerinden söktü. Kaldırımdan sökülen direk, durağa yanaşmakta olan otobüsün ön camından içeri girdi. Son anda eğilerek kendisini sola atan otobüs şoförü kıl payı ölümden döndü.