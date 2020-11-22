Rusya'da son 24 saatte 24 bin 581 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 581 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 89 bin 329a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 401 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 36 bin 179a ulaştığını açıkladı.