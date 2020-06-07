Rusya'da tsunami durulmuyor! Corona virüs...

Nisan ayı başına kadar yalnızca beş bin vaka bildiren Rusya, iki ayda corona virüsün merkez üslerinden biri oldu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, 8 bin 984 testin daha pozitif sonuç vermesiyle corona virüs bulaşanların sayısının 467 bin 673'e çıktığını duyurdu.

Ülkede son 24 saatte 134 hasta ise yaşamını yitirdi ve can kaybı 5 bin 859 oldu.