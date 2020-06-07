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07.06.2020 - 10:47 |

Rusya'da tsunami durulmuyor! Corona virüs...

Son 24 saatte 8 bin 984 testin daha pozitif çıktığı ülkede, corona virüse yakalananların sayısı 467 bini aştı.

Rusya'da tsunami durulmuyor! Corona virüs...

Nisan ayı başına kadar yalnızca beş bin vaka bildiren Rusya, iki ayda corona virüsün merkez üslerinden biri oldu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, 8 bin 984 testin daha pozitif sonuç vermesiyle corona virüs bulaşanların sayısının 467 bin 673'e çıktığını duyurdu.

Ülkede son 24 saatte 134 hasta ise yaşamını yitirdi ve can kaybı 5 bin 859 oldu.

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