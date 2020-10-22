Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle! Olay isme oturma izni...

Eski CIA ajanı Edward Snowden’a, Rusya’da kalıcı oturma izni verildi. Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre Snowden’in avukatı Anatoly Kucherena, Rusya’nın kalıcı oturma izni verdiğini söyledi. Snowden, 2013 yılında NSA’e ait gizli belgeleri sızdırmış ve Rusya’ya sığınmıştı. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos ayında Snowden için af çıkarmayı düşündüğünü ifade etmişti.
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.