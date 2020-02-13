13.02.2020 - 18:13 | | AA
Rusya'dan Facebook ve Twitter'e para cezası
Rus mahkemesi, kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uymadığı gerekçesiyle sosyal medya siteleri Facebook ve Twitter’e toplam 8 milyon ruble para cezası verdi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) Facebook ve Twitter aleyhinde açtığı davalar, başkent Moskova’da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.
Twitter ve Facebook’un kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, sosyal medya sitelerinin her birine 4 milyon ruble (yaklaşık 62 bin 800 dolar) para cezası verdi.
Roskomnadzor, Rus kullanıcıların veri tabanlarının Rusya topraklarındaki sunucularda tutulmasına yönelik karara uymadıkları gerekçesiyle geçen ay Facebook ve Twitter aleyhine dava açmıştı.
Rusya’da profesyonel sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'e erişim aynı mevzuat gerekçesiyle 2016’da yasaklanmıştı.
İstanbul'da hırsızlık ve cinayet azaldıİstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "2017 yılından bugüne 'evden hırsızlık' yüzde 48, 'iş yerinden hırsızlık' yüzde 43,4, 'oto hırsızlığı' yüzde 53,9 ve 'otodan hırsızlık' yüzde 52 azalmıştır. 2018 yılında 0,9 olan günlük cinayet sayısı, 2019'da 0,7'ye düşmüştür." dedi.