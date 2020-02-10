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10.02.2020 - 18:28 | | AA

Rusya'dan İdlib açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ettiklerini söyledi.

Rusya'dan İdlib açıklaması

 

Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi.

Peskov, "Liderlerin bir araya gelmesine yönelik somut bir plan yok. Ancak bunu Moskova göz ardı etmiyor." diye konuştu.

İdlib'deki durumu da değerlendiren Peskov, "İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirmişti.

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