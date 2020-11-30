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30.11.2020 - 18:04 | | AA

Rusya'dan İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye düzenlenen suikasta kınama

Rusya, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı.

Rusya'dan İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye düzenlenen suikasta kınama

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fahrizade cinayetinin arkasındaki isimlerin ve söz konusu olayı siyasi amaçları için kullananların sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi. 

Açıklamada, "Bu cinayeti şiddetle kınıyoruz. Söz konusu terör saldırısının kışkırtıcı doğasına ilişkin derin endişe duyuyoruz. Zira cinayetin bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmayı ve bölgedeki çatışmaların fitilini ateşlemeyi hedeflediği açıktır." denildi. 

Açıklamada, olaya ilişkin tüm tarafların gerginliği artırmaya yönelik adımlardan kaçınması yönünde çağrıda bulunuldu. 

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

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