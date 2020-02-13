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13.02.2020 - 00:00 | | AA

Rusya'dan şoke eden ABD iddiası: Askerleri Haseke'de halka ateş açtılar

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Suriye'nin Haseke bölgesinde halka ateş açtığını savundu.

Rusya'dan şoke eden ABD iddiası: Askerleri Haseke'de halka ateş açtılar

 

Savunma Bakanlığı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Yöneticisi Yuriy Borenkov, yaptığı açıklamada, Kamışlı kentinin yakınlarında Esed rejimine ait bir kontrol noktasında ABD konvoyunun sabah saatlerinde durdurulduğunu kaydetti.

ABD konvoyunun rotadan çıktığını ileri süren Borenkov, "ABD askerleri ve yerli halk arasında çatışma yaşandı. Bir anda, Amerikan askerleri ateş açtı. Bunun sonucunda 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti ve bir sivil de yaralandı." ifadesini kullandı.

Borenkov, Rus askerlerinin çatışmayı durdurduğunu ve ABD konvoyunu bulunduğu üsse çıkardığını ifade etti.

Sabah saatlerinde rejim yanlısı çok sayıda silahlı "Şebbiha", Haseke-Kamışlı yolu üzerinde Hırbet Ammo köyünde Esed rejimine ait bir kontrol noktasında ABD konvoyunun geçişine engel olmaya çalışmıştı.

Taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından bir milis, ABD'li askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bunun üzerine Şebbihalar da havaya ateş açarak karşılık vermişti.

Olayın ardından ABD askerleri araçlarıyla Haseke kent merkezine dönerken, sivil Şebbihalar da dağılmıştı.

ABD tarafından hava saldırısı

Olayın ardından Haseke'deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD'ye ait 2 savaş uçağı, Hırbet Ammo bölgesinde rejim güçlerinin 2 askeri noktasına saldırı düzenlemişti.

ABD askerlerinin devriye hattında, rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplara ait bazı askeri noktalarının olduğu biliniyor.

ABD güçleri, geçen hafta Haseke'de gerginliğin yaşandığı bölgeye yakın 2 yerde yeni üs ve askeri nokta kurma çalışmaları başlatmıştı.

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