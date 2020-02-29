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29.02.2020 - 11:41 |

Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması

Ankara ve Moskova'nın süren müzakerelerde anlaşmaya vardığını bildiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de tansiyonun düşürülmesi için somut adımların ele alındığını açıkladı.

Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması

Türkiye'nin başkenti Ankara'da günlerdir devam eden İdlib müzakerelerinden çıkan sonuca dair ilk açıklama, Moskova'dan geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ankara ve Moskova'nın İdlib'de yükselen tansiyonu düşürmek üzere anlaşmaya vardığını bildiriyor.

Açıklamada, Türk ve Rus heyetlerinin 4 Mayıs 2017 ve 17 Eylül 2018 tarihli memorandumların tam olarak uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak İdlib gerilimi azaltma bölgesinde durumun kalıcı bir şekilde dengelenmesi için somut adımları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki taraf da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından tanınan teröristlerle savaşmaya devam ederken, sahadaki gerilimin azaltılmasında, ayrıca İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki ve dışındaki sivillerin korunmasında, burada ihtiyacı olan herkese acil insani yardım sağlanması konusunda mutabık kaldılar" denildi.

Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
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