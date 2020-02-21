Saatler 04.35'i gösteriyordu... Gözlerine inanamadılar!

Meteor, Rusya Federasyonu’na bağlı Karelya Cumhuriyeti’ndeki Segeja kentinde yerel saatle 04.35 sıralarında düştü. Görüntülerde, meteorun düştüğü sırada gökyüzünü aydınlattığı ve ani bir parlama ile yok olduğu görüldü. Yerel medya, Segeja kentinde yaşayanların meteor düşmesi sonucunda güçlü bir patlama sesi duyduklarını ve camlarının titrediğini belirttiklerini bildirdi.
Minik Meryem, posteri önünde 'Atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladıMersin'de, Bilek Güreşi Yarışması'nda halasını izlemek için spor salonuna giden Meryem Orbay (3), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin önünde, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağladı. Anne Büşra Orbay, cep telefonu kamerasıyla kızını çekerken, sakinleştirmeye de çalıştı.