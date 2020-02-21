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21.02.2020 - 12:20 | | DHA

Saatler 04.35'i gösteriyordu... Gözlerine inanamadılar!

Rusya’da meteor düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yerel halk, güçlü bir patlama sesinin duyulduğunu ve camların titrediğini belirtti.

Saatler 04.35'i gösteriyordu... Gözlerine inanamadılar!

Meteor, Rusya Federasyonu’na bağlı Karelya Cumhuriyeti’ndeki Segeja kentinde yerel saatle 04.35 sıralarında düştü. Görüntülerde, meteorun düştüğü sırada gökyüzünü aydınlattığı ve ani bir parlama ile yok olduğu görüldü. Yerel medya, Segeja kentinde yaşayanların meteor düşmesi sonucunda güçlü bir patlama sesi duyduklarını ve camlarının titrediğini belirttiklerini bildirdi.

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