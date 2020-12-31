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31.12.2020 - 22:00 | | DHA

Sağlık sorunu yaşayan Papa yılbaşı ayinini yönetemeyecek

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in siyatik ağrıları nedeniyle geleneksel yeni yıl ayinini bu yıl yönetemeyeceği duyuruldu.

Sağlık sorunu yaşayan Papa yılbaşı ayinini yönetemeyecek

 

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in siyatik ağrıları nedeniyle geleneksel yeni yıl ayinini bu sene yönetemeyeceğini duyurdu.

Açıklama, Vatikan sözcüsü Matteo Bruni'den geldi.

"Papa Francis acı veren siyatik ağrısı nedeniyle bu akşam ve yarın sabah San Pietro Katedralinde gerçekleştirilecek ayinlere öncülük edemeyecek diyen  Bruni, "Papanın daha önce planlandığı Apostolik Saray Kütüphanesinde yarınki gerçekleştirilecek olan Angelus duasına katılacaktır" ifadelerini kullandı.

 

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