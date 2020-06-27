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27.06.2020 - 17:39 | | AA

Sahra Çölü'nden kalkan dev toz bulutu ABD sahillerine ulaştı

Atlas Okyanusu'nu aşan ve şimdiye kadar tespit edilen en büyük bulut olan 5 bin 600 kilometre genişliğindeki kütle, hafta sonu ABD'nin doğu kıyısını kaplayacak.

Sahra Çölü'nden kalkan dev toz bulutu ABD sahillerine ulaştı

Afrika'da Sahra Çölü'nden rüzgarla sürüklenen kum tanelerinden oluşan dev toz buluntunun ABD'nin güney sahillerine ulaştığı bildirildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), ülkenin güneydoğu eyaletlerinin hafta sonu toz bulutunun etkisine gireceğini bildirdi.

ABD Atmosfer ve Okyanus İdaresi (NOAA), 5 bin 600 kilometre genişliğindeki, yüksekliği 1500 ila 6 bin metre olan toz bulutunun, bugüne dek atmosfer gözlem uyduları tarafından tespit edilen en geniş toz bulutu olduğunu duyurdu.

Yaz mevsiminde Sahra Çölü'den Atlantik Okyanusu'na doğru esen rüzgarların taşıdığı kum taneleri Karayipler, Kuzey ve Güney Amerika'ya kadar ulaşıyor. Karayip adalarının plajlarını dolduran kumlar Amazonlar'daki turbalıkları verimli hale getiriyor.

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