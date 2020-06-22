‘Şakaydı o şaka!’

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ilk seçim mitingini, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde düzenledi. Salgın nedeniyle tartışma yaratan mitinge katılım düşük kalırken, bunun “şakacı gençler” yüzünden olduğu iddia edildi.

Trump, Tulsa’daki 19 bin kişilik kapalı spor salonunda destekçilerine seslendi. Mitingde sosyal mesafe kuralı uygulanmazken, katılımcıların da genellikle maske takmadığı, bununla birlikte çok sayıda boş koltuk olduğu gözlemlendi. Mitingine katılanlara hitaben, “savaşçı” ifadesini kullanan Trump, basının insanları mitinge katılmamaları için korkutmaya çalıştığını öne sürdü, “Sessiz çoğunluğun her zamankinden daha güçlü olduğunu” dile getirdi.

Başkan Trump miting konuşmasında ülke genelinde bazı eyaletlerde artışa geçen Kovid-19 vakalarına değinirken, “Bu kadar çok test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız. Bu yüzden yetkililere, testleri yavaşlatmaları gerektiğini söyledim” dedi. Trump, ABD’nin 25 milyon test yaptığını ve test sayısında diğer ülkelerden önde olduklarını belirtti. Bu sözler kamuoyunda tepki yaratırken, bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump’ın koronavirüs testlerini yavaşlatma çağrısı hakkında şaka yaptığını ifade etti. Yetkili, “Açıkçası şaka yapıyordu. Testlerde dünyaya liderlik ediyoruz ve 25 milyon test yaptık” ifadelerini kullandı.

Floyd’a değinmedi

Siyahi George Floyd’un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler hakkında da konuşan Trump, bununla birlikte 1.5 saatlik mitingte Floyd’un adını hiç anmadı.

Bilet ayırtıp gitmediler!

Tulsa mitingine katılımın düşük olduğu gözlenirken, bu konuda yüzlerce genç TikTok kullanıcısı ve K-Pop hayranının da etkisi olduğu öne sürüldü. Nitekim ABD basınında yer alan haberlere göre, TikTok kullanıcıları ve Kore pop müziği hayranları, miting öncesi “şaka” olarak binlerce katılım formu doldurulmasını sağladı, ancak mitinge katılmadı. Trump’ın kampanya sorumlusu Brad Parscale, daha önce yaptığı paylaşımda, miting için 1 milyondan fazla bilet talebi olduğunu duyurmuştu. Trump kampanya sözcüsü ise, kentteki protestocuların gelenlerin mitinge girmesini engellediğini öne sürdü. Ancak gazeteciler, alanda protestocu sayısının az olduğunu belirtti.