'Salgın aşı olmadan ortadan kaybolacak'

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında etkisini sürdüren salgının ne zaman sona ereceğine dair bilinmezlikler sürerken 6.8 milyondan fazla vakanın bulunduğu ABD’de Başkan Donald Trump yeni bir iddia ortaya attı. Philadelphia’da ABC News kanalına konuşan Trump, yeni tip koronavirüs salgınının ve Kovid-19 hastalığının aşı olmadan “sürü zihniyetiyle” ortadan kaybolacağını iddia etti.

George Stephanopoulos’un sorularını yanıtlayan Trump, sürü bağışıklığını kastederek “Bir sürü geliştireceksin, sürü zihniyeti geliştireceksin. Sürü geliştirilecek ve bu olacak. Ancak bir aşı ile daha çabuk geçeceğine inanıyorum” dedi. Trump, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’nin virüsün aşı olmadan ortadan kalkacağını düşünmediğini söyleyen Stephanopoulos’u “Birçok çok insan benimle aynı fikirde” diyerek yanıtladı.

Aşının kısa zaman içinde dağıtıma hazır olacağını söyleyen Trump, “Aşıya çok yakınız. Gerçeği bilmek istiyorsanız, bir önceki yönetim olsaydı, aşının gelmesi yıllar sürebilirdi. Ama bizim aşıya ulaşmamıza haftalar kaldı, üç hafta, dört hafta içinde olabilir” öngörüsünü paylaştı.

‘Yüzde 60 İşe yarayacak’

Trump’ın açıklamasından saatler önce Kovid-19 aşısı üzerine çalışan ilaç devi Pfizer de çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Buna göre geliştirilen aşının yapıldığı ve “plasebo” adı verilen sahte ilacın verildiği deneklerde aynı yan etkiler çok hafif ya da hafif şekilde görüldü. Çalışmanın son safhalarında olan şirket, içinde hiçbir etkin madde olmayan ancak psikolojik etkileri görmek için bazı deneklere aşı yerine plasebo verildiğini, gözlemcilerin de hangi denek üzerinde aşının uygulandığını bilmediğini açıkladı. Tüm deneklerde benzer şekilde hafif baş ağrısı, hafif baş dönmesi ve hafif kas ağrısı görüldü. Bazı deneklerin ise ateşi yükseldi. Pfizer’ın aşı araştırma ve geliştirme departmanının başındaki Kathrin Jansen, bağımsız veri gözlem komisyonunun tüm verilere erişiminin sağlandığını, böylece riskli olduğunu düşündükleri durumları kendilerine iletebileceklerini ancak şu ana kadar böyle bir riskin ortaya çıkmadığını söyledi.

Aşı testinde 44 bin kişinin gönüllü olduğu denemelerde şirketin Alman BioNTech şirketiyle birlikte geliştirdiği aşı henüz 29 bin kişi üzerinde denendi. 12 bin kişi, ikinci dozu da aldı. Aşının işe yarayıp yaramadığına dair verilere ekim ayı içinde ulaşılması planlanıyor. Şirket açıklamasına göre yüzde 60 ihtimalle işe yaracağı tahmin ediliyor.

Bakımevlerinde can kaybında artış

Avrupa’da vaka sayısında artış devam ediyor. Salgında günlük vaka sayısında yükselişin sürdüğü Fransa’da yaşlı bakımevlerinde de can kaybı arttı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7852 artışla 395 bin 104’e yükseldi. Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle can kaybı 30 bin 999’a ulaştı. Fransa’da önlemler de artırıldı. Özerk Paris Ulaşım Operatörü yetkilileri, Paris metrolarında yolcuları uyarmaya başladı. Ancak pek çok ülkede olduğu gibi Paris’te de toplu taşımada sosyal mesafe unutuldu.

‘Bilim kurgu filminden daha kötü olacak’

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Kovid-19 konusundaki özel temsilcilerinden biri olan David Nabarro, koronavirüs pandemisinin daha yeni başladığını ve sonuçlarının herhangi bir bilim kurgu filminden daha kötü olacağını söyledi. Nabarro, “Durum gerçekten çok ciddi. Daha henüz ortalarında bile değiliz. Virüsün dünya çapında yaratacağı sonuçların daha başındayız ve şahsen şuna inanıyorum ki, gerçekten çok olumsuz bir etkiye yol açacak” dedi.

İngiliz parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesi’nde konuşan Nabarro, ülkelerin pandemi hazırlığına yatırım yapmamış olduğunu ve DSÖ’nün ocak ayındaki uyarılarını yeterince dikkate almadığını iddia etti. Mevcut durumu “gerçekten utanç verici” diye nitelendiren Nabarro, “Bu korkunç bir durum. Dünyayı sadece bir resesyona değil, muhtemelen yoksulların ve yeterince beslenemeyenlerin sayısını ikiye katlayan, yüz milyonlarca küçük iş yerini iflasa sürükleyen devasa bir ekonomik daralmaya yol açacak şekilde kontrolden çıkmış bir sağlık meselesi…” dedi.

Bir düğün yedi cenaze 175 yeni vaka

ABD’nin Maine Eyaleti, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek düzenlenen bir düğünden yayılan vakaları konuşuyor. Filyasyon ekipleri, farklı farklı noktalarda patlak veren çok sayıda vakanın düğünle bağlantısını tespit etti. Buna göre, düğünden yayılan virüs nedeniyle en az 7 kişi Kovid-19’dan öldü. Yine düğünle bağlantılı en az 175 vaka tespit edildi. Ağustos ayında düzenlenen düğünde, eyaletin kapalı salonlarda en fazla 50 kişi yasağına uyulmadığı belirtildi.

YENİ ZELANDA

Yeniden sıfırlandı

Yeni Zelanda’daki koronavirüs vakaları bir kez daha sıfırlandı. Ülkede son iki günde hiç yeni vaka tespit edilmediği açıklandı. Sadece yurt dışından gelen bir Yeni Zelandalının pozitif çıktığı, bu kişinin de bir izolasyon tesisinde karantinaya alındığı belirtildi. Tedavi gören hastalar arasından bir kişinin ölmesiyle, Yeni Zelanda’nın salgının başından bu yana kayıtlara geçen can kaybı 25’e yükseldi. Ülkede 0n 79 aktif bulunuyor.

30 milyona yakın vaka

Dünyanın yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesi sürüyor. Küresel vaka sayısının 30 milyona yaklaştığı salgında can kaybı da 939 binin üzerine çıktı. Salgının merkezi olan ABD’de vaka sayısı 6.8 milyonu, can kaybı da 200 bini geçti. ABD’nin ardından ikinci sıraya yerleşen Hindistan’da ise durum gittikçe daha kötü bir hal alıyor. Günlük vaka sayısının 90 bini geçtiği ülkede yeni tip koronavirüs tespit edilenleri sayısı ise 5 milyonun üzerine çıktı. Salgından en çok etkilenen üçüncü ülke olan Brezilya’da da 1201 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 133 bin 207’ye yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 4.3 milyonu aştı.