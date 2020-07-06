Salgın onlara yaradı

Andrew ve Rachel Montague çifti tarafından kurulan “ClearWater Hygiene” adlı el dezenfektanı şirketi ticarete başladıktan üç ay sonra, her hafta 900 bin litreden fazla ürün üretebilir hale geldi. Şimdi 12 tam zamanlı personel ve sekiz sözleşmeli işçi istihdam ediyorlar. Ayrıca işletme,İngiltere’nin ünlü market ve ürün satış zincirleriyle de anlaşma yaptı işletme O2 Retail, Post Office ve Aldi gibi büyük şirketlerle sözleşme imzaladı. l DIŞ HABERLER