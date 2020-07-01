Salgına dönüşebilir

Dünya yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınının ölümcül etkisi sürerken Çin’de bilim insanları domuzlarda “G4” adı verilen yeni bir virüsü keşfetti. Amerikan bilim dergisi PNAS’ta yayımlanan araştırmaya göre, yeni bir domuz gribi salgınını tetikleme ihtimali içeren virüsün mutasyon geçirerek yayılmasından duyulan endişe ifade edildi. “G4 virüsünün insanlar arasında bir salgına yol açmasından endişe duyuyoruz” diyen bilin insanları, domuzlarla yakın çalışan kişilerin izlenmesi için acil önlem alınması çağrısı yaptı.

Araştırmada Çin’in 10 bölgesindeki domuz çiftliklerinde 30 bin domuzdan 2011-2018 arasında alınan sürüntüler incelendi. Araştırmacılar 179 domuz gribi virüsü saptarken, 2009’da küresel salgına yol açmış “H1N1” virüsünün bir alt türü olan “G4” en fazla görülen virüs oldu. Antikor testlerinde ise G4’ün Çin’de domuz çiftliklerinde çalışan kişilerin yüzde 10’unu şimdiden enfekte ettiği belirlendi. Testler, Çin nüfusunun genelinin yüzde 4.4’ünde bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, mevsimsel gribe karşı bağışıklığın G4 karşısında işe yaramadığını da vurguladı.

Prof. Özlü’den uyarı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, NTV canlı yayınında yeni virüse ilişkin şunları dedi:

“Bu bir sinyal aslında. İnfluenza dediğimiz grip virüsleri çok sık mutasyon geçirebilen virüslerden. En son 2009’da H1N1 pandemisi yaşamıştı. Bu virüsler 10 yılda bir, 40 yılda bir daha büyük çaplı mutasyon geçirerek pandemiye yol açıyor. 2009’dan bu yana 10 yıl geçti., tekrar pandemi olasılığı mevcut. Bu virüsün özelliği H1N1’den genetik olarak ayrışması. Yeni virüsün farklı gen dizilimi olduğu ortaya çıkmış. Bu dizilim insana bulaşma açısından risk teşkil ediyor.”

DSÖ: Takip ediyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, tespit edilen yeni virüsü yakından takip edeceklerini belirterek, “Bu, grip karşısında kalkanımızı indiremeyeceğimizi ve pandemi sürecinde tedbiri elden bırakmayıp gözetime devam etmemiz gerektiğini gösteriyor” dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian da tüm önlemleri alacaklarını duyurdu. Çinli yetkililer, 2009 yılında H1N1 virüsü yayıldığında, salgından etkilenen ülkelerden gelenlerin Çin’e girişini kısıtlamış, 10 binlerce kişiyi karantina altına almıştı.

Sporumu yaparım mesafemi korurum

Pandemi sürecinde evlere kapanan vatandaşlar İstanbul, Bahçelievler’de statta gerçekleştirilen sosyal mesafeli sabah sporuna katıldı. Her yaştan kadının katıldığı etkinliğe torunlarıyla gelenler bile oldu. Bahçelievler Belediyesi de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde Yenibosna Şehir Stadı’nda gerçekleştirilen “kontrollü sabah sporu” etkinliğinde sosyal mesafe kurullarına sıkı sıkıya uyuldu. Normalleşme sürecinde uygulanan 1.5 metrelik sosyal mesafenin 4’er metrelik alanlarla genişletildiği stadyumda katılımcının spor yapacağı alan 16 metrekare olarak ayarlandı. Tesis girişinde ateş ölçümleri yapılan katılımcılar uzman eğitmenler eşliğinde temiz hava da spor yaptı. Etkinlik eylül ayına kadar her salı 09:00-10:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

İşini kaybeden uyuşturucu üreticisi oldu

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), bir çok ülkede Kovid-19 krizi nedeniyle işsiz kalanların yasa dışı uyuşturucu üreticiliğine yöneldiğini açıkladı.

Ofisin yayımladığı yıllık raporda, salgın nedeniyle Pakistanlı işçilerin afyon hasadı için Afganistan’a geçemediği ve böylelikle üretimin aksadığı belirtildi. Ancak yine bu dönemde işini kaybeden Afganların ve özellikle kadınların, işçi açığını kapattığı vurgulandı. Salgının Bolivya gibi kokain üretiminin yaygın olduğu ülkelerde, devletin uyuşturucu üreticileri ile mücadelesi sekteye uğrattığına işaret edilen raporda “ekonomik kriz sebebiyle Latin Amerika’da daha fazla çiftçinin kokain üretimine başlayabileceği veya var olan üretimi artırabileceği” uyarısı yer aldı. Mart ayından beri küresel çapta uygulanan ulaşım kısıtlamaları, uyuşturucu kaçakçılığını da büyük oranda düşürdü. BM Ofisi, uyuşturucu kaçakçılarının elinde stokların biriktiğini ve ileride bu stokların piyasaya hızlıca sürülmesiyle birlikte aşırı doz nedeniyle ölümlerin artabileceği uyarısı yapıldı.

281 çocuktan 6’sı öldü

ABD’de yaklaşık 300 çocuk ve ergende Kovid-19 nedeniyle, Pediatrik İnflamatuar Multisistem Sendrom (PIMS) hastalığı görüldü. New York Sağlık Departmanı ve Boston Çocuk Hastanesi’nin öncülüğünde yapılan iki ayrı çalışma ile ABD’de yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle PIMS’e yakalanan 281 çocuk ve ergenlik çağındaki genç olduğu tespit edildi. Boston Çocuk Hastanesi’nin yürüttüğü ilk çalışmada ile 186 PIMS vakasına ulaşıldı. New York Sağlık Departmanı’nca başlatılan ikinci araştırma ile 95 vaka daha tespit edildi. Vakaların yüzde 80’inin yoğun bakıma alındığı, yüzde 20’sinin solunum cihazına bağlandığı ve 6 çocuğun PIMS nedeniyle öldüğü bildirildi.