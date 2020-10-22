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22.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Salgına karşı silahlandılar

ABD’de Kaliforniya Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana Kaliforniya’da 100 binden fazla kişinin silah satın aldığını ortaya koydu.

Salgına karşı silahlandılar

Silah alımındaki artışın temel sebebinin koronavirüs krizinin etkisi olduğu belirtildi. Alıcıların yarısının ilk kez silah sahibi olması intihar, ölümcül aile içi şiddet ve kaza sonucu yaralanma riskine ilişkin korkulara yol açtı. Ankette, pek çok kişinin polis şiddeti, salgın nedeniyle ve binlerce kişinin eyalet hapishanelerinden salıverilmesi nedeniyle silah aldığı anlaşıldı. Travma cerrahı olan Dr. Rochelle Dicker, “ABD’liler şimdi daha önce hiç olmadığı kadar insan, kendi güvenlikleri ve mali güvenliklerinden korkuyor” dedi. 

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