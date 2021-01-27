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27.01.2021 - 07:00 |

‘Salgını bitirmek için hayvanlar aşılanmalı’

Bir grup bilim insanı, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını veya yeniden ortaya çıkmasını engellemek için köpek ve kedi gibi evcil hayvanlara da aşı yaptırılması gerekebileceğini söyledi.

‘Salgını bitirmek için hayvanlar aşılanmalı’

 

Koronavirüs, çok çeşitli hayvanları enfekte edebilir ve uzmanlar insanlarla beraber yaşayan evcil hayvanlara aşıyı vermenin virüsün daha fazla yayılma riskini azaltmak için bir “önlem” olduğunu ileri sürdü.

East Anglia Üniversitesi, Earlham Enstitüsü ve Minnesota Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı Virulence dergisinde yayınladıkları araştırmada, neden hayvanlara da aşı yaptırmak gerekeceğini anlattı. Bilim insanları araştırmada raporunda, “Hayvanların, mutasyon geçirmiş virüs için doğal konak olması, ve insanları yeniden enfekte etme olasılığı, uzun vadede halk sağlığı açısında bir risk teşkil edebilir” ifadesi yer aldı.

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