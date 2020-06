‘Salgını bölünmüş dünyayla yenemeyiz’

Çin’in Hubey Eyaleti’ne bağlı vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 9.2 milyon bini aştı.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 478 bin 587 kişi öldü, virüs tespit edilen 5 milyondan fazla kişi de iyileşti. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD’de 2.4 milyon Kovid-19 tespit edilen, salgın nedeniyle 123 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Latin ve Güney Amerika’da da salgının zirve yaptığı bir diğer bölge. 200’den fazla ülkede ve bölgede etkili olan Kovid-19 salgınıyla ülkelerin mücadelesi sürürken Dünya Sağlık Örgütü DSÖ’den yeni bir çağrı geldi. Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Halen yüzleştiğimiz en büyük tehdit virüs değil, küresel düzeyde dayanışma ve liderlik eksikliği” dedi. Dubai’deki Dünya Hükümet Zirvesi’ne video konferans yöntemiyle katılan Ghebreyesus, “Bu salgını bölünmüş bir dünyayla yenemeyiz. Salgının politize edilmesi durumu daha da şiddetlendirdi. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz” uyarısında bulundu. Ghebreyesus, eleştirel konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın adını anmadı. Trump geçen ay DSÖ’nün tamamen Çin’in kontrolünde olduğunu iddia etmiş ve ülkesinin örgütle tüm ilişkisini keseceğini açıklamıştı.

ÖLÜM ÇARKI

İsviçre Alpleri’nde yer alan Les Diablerets kasabasında koronavirüs nedeniyle kapalı olan “Glacier 3000” teleferik tesislerinde İsviçreli akrobat Ramon Kathrineri, “ölüm çarkında” gösteri düzenledi. Gösteri, salgının eğlence ve etkinlik endüstrisine verdiği zarara dikkat çekerken, tesis kapalı kaldığı süre boyunca sanatsal bir alana dönüştürülecek ve altı sanatçının ev sahipliği yaptığı bir akrobasi gösterisine zemin oluşturacak.

Fugaku virüse karşı

Japonya’da üretilen bir süper bilgisayar, Kovid-19’a karşı devreye sokuluyor. Dünyanın en hızlısı olduğu belirtilen ve saniyede 415 katrilyondan fazla hesaplama yapabilen Fugaku isimli süper bilgisayar, 2 bin ilaç arasında tarama yaparak olası tedavileri belirlemeye çalışacak.

Japonya’da teknoloji devi Fujitsu ve devlet destekli araştırma enstitüsü Riken ortaklığında iki yılda geliştirilen Fugaku daha önce, koronavirüsün bölmelere ayrılmış ofis ortamında ve camları açık bir kalabalık trende nasıl yayılacağının simülasyonunu da yaptı. Süper bilgisayarın, korona tedavileriyle ilgili çalışmasına ise Nisan 2021’den itibaren tam zamanlı olarak başlaması planlanıyor. Fukagu, Japonca’da Fuji Dağı’nın bir diğer söylenişi.

Fişini yanlışlıkla çektiler

Hindistan’ın Rajasthan eyaletinde bir hastanede koronavirüs tedavisi gören 40 yaşındaki adamın ailesi, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yanlarında getirdiği hava soğutucuyu çalıştırmak için yanlışlıkla adamın bağlı olduğu ventilatörünün fişini çekti. Ventilatörün devre dışı kalması nedeniyle nefes alamayan adam hayatını kaybetti.

Hastanenin koronavirüsün yayılmasını önlemek için klimayı çalıştırmadığı belirtilirken, ilginç olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya’da yeniden karantina

Koronavirüs salgınını büyük ölçüde kontrol altına alan ve normalleşme sürecine geçen Almanya’da vaka sayılarının arttığı mezbahanın bulunduğu Gütersloh’ta yeniden sert önlemlere dönüş kararı alındı. Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet kamuya açık alanlarda kısıtlamaların yeniden hayata geçirildiğini duyurarak, “Amaç durumun yatışmasına yardım etmek“ dedi. Bu kapsamda kamuya açık birçok dükkân, spor salonu kepenk indirecek. Önlemler ilk aşamada 30 Haziran’a dek yürürlükte olacak. Korona vakalarının ortaya çıkması ile okul ve yuvalar önceden kapatılmıştı. DW Türkçe’nin haberine göre, başbakan binlerce işçinin gerekirse zorla karantinada tutulacağını belirtti ve bunun için polisten destek isteneceğini ifade etti. Gütersloh kentine yakın Rheda-Wiedenbrück’te Tönnies Holding’e bağlı mezbahada çalışan 1553 kişinin korona testinin pozitif çıkmıştı.

KORONA BAKIMI

Tayland’ın Lopburi kentinde yaşayan 2 binden fazla makak maymunu genellikle turistler besliyordu. Ancak Tayland’ın 4 Nisan’da sınırlarını kapatmasının ardından maymunlar “yeni normale” alışamadı. Bu süreçte yaşamsal alanlarda ve turistik noktalarda popülasyonunun artması nedeniyle maymunlara sterilizasyon işlemi gerçekleştirildi. Veterinerler makakların bakım yapmalarının nedeninin “Turistler olmayınca daha agresif oldular, yiyecek bulup hayatta kalmak için insanlarla savaşmaya başladılar. Binaları işgal ediyorlar ve yerlileri evlerinden kaçmaya zorluyorlar” diye açıkladı.

‘Bağışıklık 2-3 ay sürüyor’

Çin’de yapılan bir araştırma, koronavirüsüne bir kez yakalanıp antikor geliştiren kişilerin ne kadar süre boyunca bağışıklık kazandığı konusunda karamsar bir tablo ortaya koydu. Araştırmaya göre, Kovid-19 hastalarının vücutlarında virüse karşı hastalık sırasında gelişen antikorlar, 2-3 ay içinde ciddi oranda düştü. Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, Çin devletinin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin bir kolu olan Chongqing Tıp Üniversitesi’nde yapıldı. Uzmanlar bu sonuca 37’si hastalığın belirtilerini gösteren, 37’si de belirtisiz 74 hastanın antikorlarını inceleyerek vardı. Uzmanlar. hastalığı atlatan kişilerin yeniden bulaşma konusunda fazla rahat davranmaması uyarısı yaptı. Hong Kong Üniversitesi’nden viroloji Jin Dong-Yan “Bu makalenin bulguları dünyanın sonu anlamına gelmiyor” dedi.

‘En çok Türkiye doğumlulara bulaştı’

İsveç Kamu Sağlığı Ajansı, ilginç sonuçları olan bir araştırmaya imza attı. Araştırmada, ülkede göçmenler arasında koronavirüs bulaşma ve hayatını kaybetme riskinin İsveç’te doğup büyüyenlerden daha yüksek olduğu belirlendi. Ajansın yayımladığı araştırma raporunda, hastalığın görülme oranının en yüksek olduğu topluluğun Türkiye doğumlular olduğu vurgulandı. 13 Mart-7 Mayıs arasında tespit edilen Kovid-19 vakalarının incelendiği araştırmaya göre, sekiz haftalık süreçte Türkiye doğumlular arasında 389 vaka tespit edildi. Bu her 100 bin kişide 753 kişinin hastalanması anlamına geliyor. Bu oran İsveç doğumlular arasında her 100 bin kişide 189 kişi. Ajans çalışmada farklı etnik grupları arasındaki ölüm oranlarını da inceledi. Buna göre Kovid-19’a yakalandıktan sonra ölüm oranı her 100 bin kişide 145 kişi ile Finlandiya doğumlular arasında görüldü. Bu oran Türkiye doğumlular arasında her 100 bin kişide 97 kişi olurken, Somali doğumlularda 74, Şili doğumlularda 64 ve Lübnan doğumlularda 63 oldu. Bu oran İsveç doğumlularda ise her 100 bin kişide 32 kişi seviyesinde. Salgın bilimci Anders Tegnell İsveç dışındaki ülkelerde doğanların Kovid-19’dan etkilenme riskinin yüksek olduğunu belirtirken “Farklı gruplarda, farklı zamanlarda daha yüksek vaka görülüyor. Bu virüsün İsveç’te nasıl yayıldığına dair çözemediğimiz bulmacanın bir diğer parçası” dedi.

Yeni doğan üçüzlerde virüs

Meksika’nın San Luis Potosi Eyaleti’nde premature olarak doğan üçüz bebeklerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Yetkililer bunun dünyada ilk kez görüldüğünü söylüyor. 17 Haziran’da doğduğu açıklanan üçüzlere, dünyaya gelmelerinden bir saat sonra test yapıldığı ve bebeklerin kimseyle teması olmadığı bildirildi. Bebeklerden ikisinin durumları stabil, diğeri ise solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyor. Virüsün bebeklere hamilelik sırasında annelerinin plasentasından geçmiş olma ihtimali araştırılıyor.

San Luis Potosi eyaleti Sağlık Bakanı Monica Liliana Rangel Martinez, bebeklerin virüse doğum sırasında yakalanmış olma ihtimalleri olmadığını söyledi. Meksika’da Kovid-19 vaka sayısı 185 bin 122, can kaybı da 22 bin 584.