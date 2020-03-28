Salgının yeni merkezi! ABD, Çin'i geçti

ABD yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınının yeni merkez üssü oldu. Son verilere göre ABD’de vaka sayısı 100 bin 514’e yükseldi. Ülkede Kovid-19’dan ölenlerin sayısı ise 1500’ü geçti. Şu anda Çin’de 81 bin 340, İtalya’da ise 86 bin 498 bildirilmiş vaka bulunuyor. Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 600 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 26 bin 966’ya ulaştı, 130 binin üzerinde kişi de iyileşti. Gözler ABD’ye çevrildi. ABD’nin salgınından diğer ülkelere oranla daha fazla etkileneceğini tahmin ediyor.

Yeni merkez Louisiana

Kovid-19 vaka sayısının 44 bin 810 olduğu New York Eyaleti ülkedeki salgının merkez üssü iken bir sonraki büyük salgın dalgasının ventilatörlere olan talebin iki katına çıktığı 2746 vakanın bulunduğu Louisiana Eyaleti olacağı belirtiliyor. Bilim insanları, ABD’de alınan önlemlere rağmen ölü sayısının 80 binin üzerine çıkabileceğini öngörüyor. ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs sayılarının yüksek olmasının çok fazla test yapılmasından kaynaklandığını söylüyor.

Sağlık çalışanlarına çağrı

ABD hükümeti, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarını ABD’ye çağırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada “ABD’ye gelmek isteyen, özellikle Kovid-19’un tedavisi üzerinde çalışan tıp uzmanlarının, vize başvurusunda bulunmak için en yakın elçiliğe veya konsolosluğa ulaşmalarını istiyoruz” dendi. ABD’de olan sağlık görevlilerine ek vize süresi verilebileceği ifade edilen açıklamada, halihazırda ABD’de çalışan ve yurtdışından gelen sağlık görevlilerinin program sürelerinin uzatılacağı da kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2 (Kovid-19) ilk olarak geçen yılın sonunda Çin’in Hubey Eyaleti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkmıştı.

‘Sürü bağışıklığı’ tartışması

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nden teorik epidemiyoloji profesörü Sunetra Gupta’nın öncülüğünde bir grup bilim insanının yaptığı araştırmada Kovid-19’un tahmin edilenden daha önce İngiltere’ye ve Avrupa’ya ulaştığı iddia edildi. Henüz hakem onayı almayan ve varsayımlardan oluşan ancak çarpıcı verileri nedeniyle büyük ses getiren araştırmada, virüsün İngiltere’ye ilk vakanın görülmesinden iki hafta önce, ilk Kovid-19 kaynaklı ölümün gerçekleşmesinden 38 gün önce ulaştığı öne sürüldü. Öte yandan, Kovid-19’un talya’ya ilk tespit edilen vakadan 4 gün önce geldiği belirtilen araştırmada şu anda İtalyan halkının yüzde 60’ının, İngiltere’nin ise yüzde 68’inin virüsle tanışmış olabileceğine yer verildi. Yayınlanan makalede, koronavirüs İngiltere’de tespit edilmeden önce hızla yayıldığı ve bu sırada ya hiç belirti göstermeden ya da hafif semptomlarla insanlarda bağışıklık kazandırdığı da iddia edildi.

Ağır atlatanlar...

Bazı uzmanlar, virüse karşı bağışıklığın gücü ve ne kadar uzun sürdüğü konusunda şüphe duysalar da Gupta, ortaya çıkan kanıtların insanlığın Kovid-19’a karşı sürü bağışıklığı oluşturacağından emin olduğunu söyledi. Financial Times’a açıklama yapan Gupta, toplumda küçük bir kısmın Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi görmesi gerektiğini belirterek “Ancak, virüsü ağır atlatan grubun hangi kriterlere sahip olduğu konusunda daha fazla araştırmalar yapmalıyız ve belirttiğimiz salgın senaryosunun hangi aşamasında olduğumuzu tespit etmeliyiz” dedi. Araştırmanın onaylanması halinde, koronavirüse karşı sıkı karantinaların kaldırılabileceği belirtildi. Öte yandan İngiltere’deki köklü eğitim kurumu Imperial College’ın araştırmasına göre, dünya genelinde önlemler alınsa bile toplam ölü sayısı 1.8 milyona ulaşabilir.

DSÖ’den ikinci fırsat uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19’a dair son güncellemelerle medyayı bilgilendirdi. Ghebreyesus, bazı ülkelerin kaynaklarını yeterince hızlı organize etmediğini savunarak, şunları dedi:

“Dünyaya fırsat penceresinin daraldığını ve aslında harekete geçme zamanının bir ay, iki ay önce olduğunu söylüyoruz. Fakat hâlâ, bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bence ilk fırsat penceresini boşa harcadık. Bu, boşa harcamamamız ve virüsü bastırarak kontrol altına almak için her şeyi yapmamız gereken ikinci fırsat. Tecriti zorunlu hale getiren ülkeler yeni vakaları tanımlaması ve virüsü zaptetmek ve kontrol altına almak için elinden gelen her şeyi yapması gerekiyor.”

İspanya’nın kaybı 5 bine dayandı

İspanya’da, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, 4 bin 940’a çıktı. İspanya Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre vaka sayısı son 64 bin 285’e yükseldi. Bu hastalardan, 4165’i yoğun bakımda olmak üzere 36 binden fazlasının hastanede, geri kalanının da evde tedavi gördüğü açıklandı. Taburcu edilen hastaların sayısının da yaklaşık 2 bin artarak 9 bini geçtiği kaydedildi. Bu arada Kovid-19 salgını İspanya’da ilk kez bir polisin ölümüne neden oldu. Ayrıca ülkede ciddi tartışmaya neden olan, Sağlık Bakanlığının aldığı güvenli sonuç vermediği ileri sürülen Kovid-19 hızlı tanı kitlerinin sayısının 50 bin olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, Çin malı olan söz konusu kitlerin değiştirileceğini açıklamıştı.

‘İtalya zirve noktaya gelmedi’

İtalya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9134’e ulaştı. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 86 bini aşmış durumda. İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü yetkilisi Silvio Brusaffero salgınının ülkede henüz zirve noktasına ulaşmadığı belirtildi. Enfekte olan kişi sayısında “azalma belirtileri” olduğuna dikkat çeken Brusaffero ayrıca, vatandaşlara, halihazırda uygulanan kısıtlamalara riayet etme çağrısında bulundu.

13 dakikada 1 kişi ölüyor

İngiltere’de ölü sayısı bir günde 185 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 759’a çıktı. İngiltere Başbakanı Boris johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock’ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Uzmanlar, 13 dakikada bir kişinin öldüğü İngiltere’nin yeterli önlemler alınmazsa İtalya’ya dönüşeceğini söyledi. Hükümetle birlikte çalışan bilim adamları, İngiltere’de kaydedilen her ölüm için muhtemelen 1000 enfekte hasta olduğunu kabul etti. Bu hesaplamaya göre, resmi olarak 14 bin üstünde vaka tespit edilen İngiltere’de 600 bine yakın koronavirüs vakası bulunduğu belirtiliyor.

Süper yayıcı din adamı çıktı

Hindistan’ın Pencap Eyaleti’nde 20 köyde 40 binden fazla kişi, sadece bir vakayla bağlantılı olarak Kovid-19 şüphesiyle karantina altına alındı. Almanya ve İtalya’yı ziyaret ettikten sonra kendisini tecrit etmeyen din adamı Baldev Singh’in (70) Kovid-19 olduğu öldükten sonra tespit edildi. adamın ölmeden önce her gün 100 bin kişinin katıldığı Sih Festivali Hola Mohalla’ya katıldığı belirlendi. Singh’in 19 yakınının testi pozitif çıktı, 40 bin kişinin yaşadığı 20 köy karantinaya alındı. 1.3 milyona nüfuslu Hindistan’a 21 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hindistan’da 861 vaka bulunuyor.

İran’da 24 saatte 2926 vaka

Kovid-19 salgınında 144 kişinin daha hayatını kaybettiği İran’da toplam can kaybı 2378’e yükseldi. ağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, koronavirüs kaynaklı can kaybının 2378’e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2926 artarak 32 bin 332’ye ulaştığını bildirdi. Bu sayı İran’da bugüne kadar bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu. Dünden bu yana 676 kişinin daha iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini aktaran Cihanpur, sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının ise 11 bin 133 olduğunu ifade etti.

Kenya ve Güney Afrika’da ilk ölüm

Afrika kıtasında Kovid-19 vakalarının sayısı 3243’e çıkarken, 83 kişi hayatını kaybetti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, şimdiye kadar 46 ülkede görülen salgında 254 kişinin iyileştiği aktarıldı. Kıta genelinde 24 ülkenin sınırları kapatıldı, 10 ülkenin uluslararası uçuşları durdurdu. Kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus, Burkina Faso, Gana ve Senegal olarak sıralandı. Kenya’da ve Güney Afrika’da virüs nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti. Güney Afrika’da 2 hastanın Kovid-19’a yenik düştüğünü duyuruldu.

Yabancıların Çin’e girişine yasak

Çin, yurt dışı kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yabancılara geçici olarak ülkeye giriş yasağı getirdi. Dışişleri Bakanlığıbunun geçici bir tedbir olduğunu ve pazar günü uygulanmaya başlanacağını belirtti. Bakanlık, ikamet izni ve vize serbestisi bulunan yabancıların da ülkeye girişinin geçici olarak durdurulacağı açıkladı. Yabancı ülke misyonlarında çalışanlar bu düzenlemenin dışında tutulacak. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte ülkede 55 yeni vaka görülürken, 5 kişi hayatını kaybetti. Yeni vakalardan yalnızca birinin yurt içi kaynaklı olurken, diğer 54 vaka yurt dışından gelen ve virüsü orada kapmış kişilerden oluştu.

‘Sıtma ilacı’ öneren doktoru tehdit ettiler

Fransa’da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19’un tedavisinde kullanımına izin verildi. Fransa Marsilya Üniversite Hastanesi’nde Profesör Didier Raoult, klorokini Kovid-19 hastası 24 kişide test etti, yüzde 75’i de iyileşti. İyileşme sürecinin 6 gün sürdüğü ifade edildi. Ancak Fransız basını Raoult’un ölümle tehdit edildiğini yazdı. Raoult’u tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Yarasaları yaktılar

Peru’da Yabani Ormanlar ve Fauna Ulusal Hizmeti, Cajamarca bölgesinde Culden’de yarasaların yakılarak öldürüldüğü haberleri üzerine devreye girdi. Kurum yarasaları kurtararak, bölgeden uzakta bir mağaraya bıraktı. Bir açıklama yapan kurum, “Salgın nedeniyle durumu saptırmamalıyız. Yarasalar bizim düşmanımız değil” dedi. Yarasaların Kovid-19 salgınına yol açtığına inanılıyor. Peru’da 9 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.