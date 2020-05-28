Salgının yeni merkezi Amerika kıtası

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) can almaya devam ediyor. Dünyada 200’den fazla ülkede görülen virüsün yol açtığı Kovid-19 enfeksiyonun bulaştığı kişi sayısı dünya genelinde 5.7 milyonu aştı. Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı da 355 bini geçti. Dünya genelinde bu enfeksiyonu yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2.4 milyona ulaştı. Alınan önlemlere rağmen hızla bulaşan Kovid-19 enfeksiyonu can almaya devam ediyor.

2.4 milyon vaka

Asya ve Avrupa ülkeleri kademeli olarak yeni tip koronavirüs salgını öncesi yaşama geri dönmeye başlarken, Orta ve Güney Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı da yükselişe geçti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Amerika Kıtaları Direktörü Carissa Etienne, Latin Amerika ülkelerindeki enfeksiyon sayısının Avrupa ve ABD’deki sayıları geçtiğini belirtti ve “Bölgemiz Kovid-19 pandemisinin yeni merkezi haline geldi” diye ekledi. Etienne, özellikle vaka sayılarında Rusya’yı geçerek ABD’nin ardından ikinciliğe yükselen Brezilya’nın durumuna dikkat çekti, Peru, Şili, El Salvador, Guatemala ve Nikaragua için de endişelendiklerini vurguladı. Etienne, “Şu an bu ülkelerde yasakları ya da kısıtlamaları gevşetmenin zamanı değil” uyarısı yaptı. Video konferans şeklinde yapılan toplantıda söz alan diğer yetkililer de bölgedeki ülkelerin önünde çok zorlu haftalar olduğu da aktarıldı. Resmi verilere göre dünya çapındaki vakaların 2.4 milyonundan fazlasının Amerika’da görüldüğü açıklanırken Kovid-19’a bağlı sebeplerle ölenlerin sayısının da 143 bini geçtiği belirtildi. Etienne, Peru, Şili, El Salvador, Guatemala ve Nikaragua’daki artış hızlarına dikkat çekti.

Rekor Ekvador’da

Toplam 1.7 milyondan fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ABD’nin ardından gelen Brezilya’da da vaka ve ölüm sayısı hızla artarken, BBC’nin haberinde aslında nüfusa oranla en çok etkilenen ülkenin Ekvador olduğu tespit edildi. Ekvador’da her 1 milyon kişiden 182’sinin Kovid-19 nedeniyle öldüğü açıklanırken, Brezilya’da bu oran 116, Peru’da 115, Şili’de 42 ve Bolivya’da 22 olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeleri sırasıyla Kolombiya (15), Guyana (14), Arjantin (11), Uruguay (6) ve Fransız Guyanası (3) takip etti. Washington Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma ise ağustos ayına gelindiğinde Brezilya’da ölü sayısının 125 binin üzerine çıkabileceği tahmininde bulundu. Araştırmada, Peru’daki olası ölü sayısı 20 bin, Şili’de 12 bin, Meksika’da 7000, Ekvador’da 6000, Arjantin’de 5500, Kolombiya’da ise 4500 olarak hesaplandı.

Küba’ya övgü

Araştırma, Latin Amerika’da bir tek Küba’nın salgında başarılı bir yönetim sergilediğine de dikkat çekti. Küba için ağustos ayına gelindiğinde tahmin edilen ölü sayısı 82 olarak hesaplandı.

Yönetmen Cuarón: Ev işçilerinin ücretleri ödenmeli

Salgın döneminde Meksika’da 2.3 milyon ev işçisi ücretlerini alamadı. Sendikalar, ailelerin sağlık gerekçeleri nedeniyle ev işçilerini uzaklaştırdıklarını ama ücretlerini ödemeye de devam etmediklerini açıkladı. 8000’den fazla Kovid-19 bağlantılı can kaybının olduğu Meksika’nın Oscar ödüllü yönetmeni Alfonso Cuarón, Kovid-19 salgını döneminde işlerini kaybeden ev işçilerinin ücretlerinin ödenmeye devam edilmesi çağrılarına destek verdi. Cuarón, “İş verenler olarak bu belirsiz zamanlarda ev işçilerinin ücretlerinin ödenmesi bizim sorumluluğumuz” dedi. Cuarón, Latin Amerikalı bir ev işçisinin hikâyesini anlattığı Roma adlı filmle 2019 yılında en iyi yönetmen Oscar’ını almıştı.

Yaşamla ölüm aynı yatakta!

Ekvador’un Guayaquil sahil kentinde, Kovid-19 vaka sayısı ile birlikte tabut bulamadıkları veya satın alamadıkları için ölen yakınlarını toprağa veremeyenlerin sayısı da artmıştı. Cenazelerin çoğu karton kutularda saklanmıştı. Komşu ülke Kolombiya’da ABC Displays şirketi de yaşanan bu sıkıntı üzerine yaşamı aynı noktada birleştiren bir yatak geliştirdi. Şirket yöneticisi Rodolfo Gomez, Amazonas Eyaleti’ne 10 tabut-yatak bağışlayacaklarını duyurdu. 150 kilo ağırlığındaki yatağın 85 dolar olması öngörülüyor.

GÜNEY KORE

İki ay sonra yeni vakalar

Güney Kore, yaklaşık 50 gün sonra günlük yeni koronavirüs vaka sayısında artış gördü. Milyonlarca çocuğun okullara döndüğü ülkede bir günde 40 yeni koronavirüs vakası görülmesi yeni bir dalga oluşabileceği kaygısına neden oldu. Yeni vakaların dördü hariç hepsi Seul’da görüldü. Vakalardan 3’ünün uluslararası seyahat edenlerle bağlantılı olduğu açıklandı.

‘Bağışıklık süresi 6 ayı geçmiyor’

Hollanda’da yapılan yeni bir araştırma Kovid-19 hastalığını atlatan bir kişinin bu virüse bir daha yakalanmayacağı tezini çürüttü. Amsterdam Üniversitesi’nden araştırmacılar, 35 yaş üstü 10 erkek üzerinde enfeksiyonlar sonrası dönemlerle ilgili bulgular inceledi. Buna göre, bu virüslere koruyucu bağışıklığın 6 ay süre sonunda kalmadığı gözlendi ve bu tür virüslere karşı oluşan antikorların uzun süre dayanamayacağı sonucuna varıldı. Araştırma sonucuna göre, koronavirüs türlerinden birisi olan ve mevsimsel olarak görüldüğü düşünülen “SARS-CoV-2” virüsünün tekrar ortaya çıkması da gündeme gelebilir. Yine araştırmaya göre koronavirüslerin dört türü de biyolojik olarak birbirinden farklı ve çok az ortak özelliklere sahip.