05.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Sandviç çalınca kovuldu
Amerikan Bankası Citigroup, Londra’da tahvillerden sorumlu borsacısı Paras Şah’ı, ofis kantininden sandviç çaldığı için şirketten uzaklaştırdı.
Yılda 1 milyon sterlin (7.7 milyon lira) kazanan Şah’ın maaşını almasına kısa süre kala işten atıldığı belirtildi. Neden yiyecek çaldığı bilinmeyen ünlü borsacı maaşını da alamayabilir.
Coronavirüs can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 491'e yükseldiÇin'de, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491’e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324’e yükseldi. Vuhan’da hastanelerde yatak yetmezliğinden dolayı biri stadyum, biri sergi merkezi olmak üzere 3 bina geçici hastaneye dönüştürülerek, koronavirüs bulaşan hastaların testi ve muayenesi için kullanılacak.