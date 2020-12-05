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05.12.2020 - 07:00 |

Savunma bütçesinde yaptırım detayı

ABD Kongresi’nin Senato ve Temsilciler Meclisi kanatları, 2021 mali yılı için savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’na son halini verdi. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasına sunulacak.

Savunma bütçesinde yaptırım detayı

Tasarıda Türkiye’yi yakından ilgilendiren önemli detaylar var. Tasarıda, Türkiye’nin S-400’leri teslim alması, ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildi ve NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması istendi. Tasarıda, başkanın CAATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az 5’ini uygulaması, yaptırımların “ithal malları” kapsamaması istendi. Yaptırımların kaldırılması için  şu şartlar belirtildi:

“Başkan yaptırım uyguladıktan sonra 1 yıl içinde Kongre’nin gerekli komitelerine, Türkiye’nin veya yaptırım uygulanan kişilerin artık S-400’leri veya bunların yerine herhangi bir Rus sistemini uhdesinde bulundurmadığını, Türk topraklarında Rus hükümeti veya şirketleri adına bir Rusya vatandaşının S-400’leri çalıştırmadığını teyit ettikten sonra; Türkiye’den Türk hükümeti veya hükümet adına başka bir tarafın S-400 veya yerini alabilecek bir sistemi tekrar edinmek için CAATSA’nın 231. bölümünün kapsamına girecek bir faaliyete girmeyeceğine dair taahhüt aldıktan sonra yaptırımları kaldırabilir”.

Tasarının yasalaşmasından sonra 15 gün içerisinde Türk şirketleri yerine F-35 için parça üretecek ortaklar tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin başlatılması istendi. Tasarıda ABD Hava Kuvvetleri için 93 F-35 uçağı alınmasına yetki verilirken, Türkiye’nin aldığı 6 F-35’in de ABD tarafından kullanılması için yetkilendirme yapıldı.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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