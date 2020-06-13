Seattle, Trump’ı çok rahatsız etti

Başkan Donald Trump, göstericilerin kentin Capitol Hill bölgesinde “otonom bölge” ilan etmesine ilişkin, yerel yöneticileri “yeterince sert hareket etmemekle” suçladı ve “Seattle’ın anarşistlerce işgal edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi. ‘CHAZ’ (Capitoll Hill Otonom Bölgesi) adı verilen bölge Seattle’ın 6 blokluk oldukça geniş bir alanını oluşturuyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre, bölgede festival benzeri bir hava var. Bölgede şiir, müzik ve sinema geceleri düzenleniyor, pek çok ürün ücretsiz ortaklaşa kullanılıyor. Ayrıca silahlı gönüllülerin bölgeye girişte kimlik kontrolü yapmaları dikkat çekiyor.



Floyd’un ölümünden beri protestolara sahne olan Seattle’da, polisle eylemciler arasında çatışmalar yaşanıyordu. Kent bu konuda Ulusal Muhafızlar’ın da yardımını aldı. Ancak hafta sonu polisin barışçıl eylemcilere karşı gaz kullanması ve sert müdahalesi Şehir Konseyi’nin tepkisine neden oldu ve pazartesi günü polisin bölgeden çekilmesi sağlandı. Bunun ardından eylemciler, Capitol Hill bölgesinde polisin giremediği bir alan oluşturdu. Eylemciler polisin fonlarının kesilmesini ve bu paranın sağlık harcamalarına yönlendirilmesini talep ediyor.



Bu arada Başkan Trump, Floyd protestolarının ardından gündeme gelen polis şiddeti ve eşitsizlik sorunlarına çözüm önerilerini görüşmek üzere dini inanç liderleri, güvenlik yetkilileri ve küçük işletme sahipleriyle Teksas’ta bir araya geldi. Polislerin eğitimine daha fazla yatırım yapılacağını belirten Trump, 4 adımdan oluşan bir yol haritası açıkladı. Trump’ın açıkladığı plan, “azınlık toplumlarında ekonomik kalkınmanın sağlanması”; “sağlık alanındaki eşitsizliklerin giderilmesi”, “polis teşkilatının iyi eğitilmesi” ve “Kongre’nin ‘Okul tercihi’ imkanı sağlayan yasa tasarısı konusunda harekete geçmesi” unsurlarından oluşuyor. Toplantının davetli listesinde Dallas Emniyet Müdürü Renee Hall, Dallas County Şerifi Marian Brown ve Bölge Savcısı John Creuzot gibi yerel düzeyde siyahi yetkililerin yer almaması dikkat çekti.



‘Sonucu kabul etmezse askerler çıkarır!’



ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım’daki seçimde rakibi Donald Trump’ın yenilgiyi kabul etmemesi halinde Beyaz Saray’dan askerlerin eşliğinde çıkarılabileceğini söyledi. Biden, “En büyük endişem Trump’ın bu seçimleri çalmaya çalışması... Görevi bırakmayı kabul etmemesi halinde üst düzey askerlerin onu Beyaz Saray’dan çıkaracağına eminim” dedi.



Churchill’e koruma!



İngiltere’nin eski başbakanlarından Winston Churchill’in heykeli, Londra’da beklenen eylemler öncesinde koruma altına alındı. Churchill’in Parlamento Meydanı’ndaki heykelinin kaidesindeki ismi çizilmiş ve yerine “bir ırkçıydı” yazılmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, ırkçılık karşıtı eylemlerde Churchill’in heykeline zarar verilmesine tepki gösterdi.